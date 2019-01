Nadat ze op eigen houtje wist te ontsnappen aan de gruwel: ontvoerde Jayme Closs (13) krijgt zelf 25.000 dollar tipgeld David van der Heeden

24 januari 2019

10u15

Bron: AD.nl 0 De 25.000 dollar voor de gouden tip die naar de ontvoerde Jayme Closs kon leiden, gaat naar het 13-jarige meisje uit Wisconsin zelf. Kalkoenbedrijf Jennie-O, dat het bedrag uitloofde voor haar terugkeer, zegt dat Jayme, die na 88 dagen zelf aan haar kidnapper en moordenaar van haar beide ouders wist te ontkomen, het geld mag gebruiken om een toekomst op te bouwen.

De Amerikaanse tiener werd 15 oktober vorig jaar ontvoerd, nadat de 21-jarige Jake Patterson haar woning binnen was gedrongen en haar ouders Jim en Denise om het leven had gebracht. Jayme zat bijna drie maanden opgesloten in het huis van haar ontvoerder, zo'n 100 kilometer van haar woonplaats Barron verwijderd.

Fonds

De ouders van Jayme werkten beiden bij de producent van kalkoenproducten Jennie-O. Samen met de federale politiedienst FBI werd in totaal 50.000 dollar (zo’n 44.000 euro) aan tipgeld uitgeloofd voor informatie die tot de vondst van het meisje kon leiden. Doordat Closs zelf wist te ontsnappen, is het bedrag nooit uitgekeerd.



Jennie-O en moederbedrijf Hormel Foods hebben vandaag verklaard dat ze in overleg zijn met de FBI om het door hen toegezegde bedrag (25.000 dollar of zo’n 22.000 euro) aan Jayme te geven. Directeur Steve Lykken van Jennie-O wil graag een fonds opzetten, waarin het bedrag wordt gestort. Wat er met het FBI-deel van het tipgeld gebeurt, is niet duidelijk.

“Hoewel we nog steeds treuren om het verlies van Jim en Denise zijn we dankbaar voor Jayme's dappere ontsnapping’’, zegt Lykken, die de hoop uitspreekt dat het meisje met het geld haar leven weer op de rails kan krijgen. Patterson werd na Closs’ ontsnapping opgepakt en wordt vervolgd voor moord en ontvoering.

