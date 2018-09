Nadat autistisch jongetje (6) verdween in park: FBI zet geluidsfragmenten van mama en papa in om hem te vinden ADN

25 september 2018

11u28

Bron: ABC News, WCNC-TV Charlotte 3 In Gastonia, North Carolina, is men met man en macht op zoek naar een 6-jarig autistisch jongetje. De kleine Maddox verdween afgelopen weekend in een park. Bij de zoektocht wordt een opvallende tactiek gebruikt. De politie heeft geluidsboodschappen van zijn mama en papa opgenomen en speelt die non-stop af in het park, in de hoop dat het knaapje op hun stemmen zal afkomen.

Maddox Ritch (6) is autistisch en non-verbaal. Zaterdag genoot hij samen met zijn papa van een dagje uit in Rankin Lake Park, toen hij verdween tijdens een wandeling rond het meer. Het kind begon plots te rennen. Zijn vader holde hem nog achterna, maar verloor hem uit het oog. Sindsdien ontbreekt elk spoor van Maddox. Op het moment van zijn verdwijning droeg het blonde jongetje met blauwe ogen een oranje t-shirt met de tekst 'I'm the man’ en een zwarte short.

Zaterdag en zondag vonden meerdere zoekacties plaats, zonder resultaat.



Gisteren werden camerabeelden opgevraagd bij handelaars in de buurt en tientallen containers uitgeplozen, terwijl de politie opnieuw met speurhonden het park doorzocht. Sonarboten gingen het meer op, duikers sprongen in het water. Daarna werd het zoekgebied uitgebreid en gingen ook drones en een politiehelikopter de lucht in om uit te kijken naar Maddox. De zoektocht leverde opnieuw niets op.



“We moeten alle mogelijkheden onderzoeken, ook ontvoering”, aldus FBI-agent Jason Kaplan. “Maar we zorgen er ook voor dat elk stukje gebied wordt onderzocht om er zeker van te zijn dat hij niet verdwaald is. Helaas is het niet ongewoon dat jongens of meisjes met autisme vermist geraken."

De politie maakt in dat verband gebruik van geluidsboodschappen van zijn ouders in de hoop hem zo terug te vinden, meldt Kaplan. Geen stom idee, klinkt het uit verschillende hoeken. “Kinderen met speciale noden hebben meestal een heel sterke band met hun ouders”, zegt voormalig FBI-agent Brad Garrett aan ABC News. “Als je een kindje hebt dat niet echt kan communiceren, maar zijn ouders praten elke dag tegen hem… Die stemmen kunnen helpen. Ik snap waarom ze het op deze manier proberen.”

De politie blijft alles op alles zetten en vraagt alle mensen die zaterdag in het park waren om zich te melden. “We werken de klok rond met maar één doel: Maddox vinden en hem weer veilig naar huis brengen”, zei lokale politiechef Robert Helton tijdens een persmoment. “We willen met iedereen spreken. Geen stukje informatie is te klein.” Hij riep omwonenden ook op om extra alert te zijn en een kijkje te nemen in hun garages, schuurtjes en stallen.