Nachtvissers in slaap overvallen en zwaar mishandeld met kapotte fles bij Beekse Bergen KVDS

22 augustus 2020

09u46

Bron: ANP, Politie Tilburg 2 Twee nachtvissers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld langs het kanaal aan het Nederlandse safaripark Beekse Bergen. Dat ligt in Hilvarenbeek, vlakbij de Belgische grens. Ze werden in hun slaap aangevallen door vier mensen. Volgens de politie zijn ze geslagen en gestoken met een kapotte fles.

De politie is op zoek naar twee mannen en twee vrouwen. Zij zouden er na de mishandeling vandoor zijn gegaan in een bootje. Achter het bootje hing een zwemband volgens de getuige.

Na de melding van de feiten om 1.45 uur troffen de hulpdiensten de twee mannen uit Haaren - ten noordoosten van Tilburg - gewond aan. Ze hadden steekwonden. Volgen hun verklaring waren ze op twee verschillende plekken aan het nachtvissen. In hun slaap waren ze overvallen door twee mannen en twee vrouwen.





Een van de vissers werd geslagen met een fles. De andere visser werd wakker en schoot hem te hulp, waarna beide mannen met een kapotte fles werden geslagen. De klappen veroorzaakten vermoedelijk de verwondingen. Een getuige heeft de verdachten zien wegrennen. Zij zouden in een wit bootje met buitenboordmotor zijn gestapt, dat is weggevaren in de richting van Tilburg. De gewonde vissers bleven achter.



De slachtoffers werden naar een ziekenhuis gebracht en de politie startte een onderzoek. Er werd langs de waterkant gezocht naar het bootje, maar dat leverde niets op.

Volgens de politie hadden de verdachten een blanke huidskleur en waren ze tussen 18 en 22 jaar. “Er werd Nederlands gesproken volgens de getuige”, klinkt het. “De beide mannen hadden een wit shirt aan en hadden een normaal postuur. Een van de vrouwen had lang blond haar en was gekleed in een zwarte trui met capuchon. De andere vrouw had korter blond haar en was gekleed in een gekleurde trainingsjas.”