Nachtleven in Parijs gaat op slot: alle bars en cafés twee weken dicht, ‘maximale waakzaamheid’ in hele regio TT

04 oktober 2020

22u20

Bron: Belga, Le Monde 12 Voor Parijs en de 'Petite Couronne', de drie departementen die rond de Franse hoofdstad liggen, geldt vanaf dinsdag de maximale waakzaamheid. Morgen worden daarvoor nieuwe beperkingen aangekondigd. Dat meldt het kantoor van de Franse premier Jean Castex. Alle bars en cafés zullen moeten sluiten. Anders dan vooraf gevreesd werd mogen de restaurants wel openblijven, maar dan wel met een strenger sanitair protocol.

In zones waar de maximale waakzaamheid geldt, wordt "meer dan ooit" de voorkeur gegeven aan telewerk.

Dat de restaurants in zwaar getroffen zones open mogen blijven, betekent dat in Marseille de etablissementen morgen weer de deuren mogen openen. De details van het sanitair protocol zullen morgen door de bevoegde ministers gecommuniceerd worden.

De andere "beperkende maatregelen", die 15 dagen zullen duren, worden morgen aangekondigd op een persconferentie. Wel is al bekend dat de bars en cafés in en om de hoofdstad zullen moeten sluiten.



Op de kaart van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt heel Frankrijk rood te kleuren. Dat kondigde interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht vrijdag al aan. Code rood betekent dat reizen naar dat gebied "ten zeerste worden afgeraden".

