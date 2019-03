Nachtelijke rellen in Grenoble nadat twee tieners omkomen tijdens politieachtervolging kg

04 maart 2019

12u51

Bron: Le Monde, Belga 0 Voor de tweede nacht op rij zijn rellen uitgebroken in het Franse Grenoble, nadat twee tieners op een scooter verongelukten tijdens een politieachtervolging. De tieners, van 17 en 19 jaar, reden zaterdagavond in op een busje en kwamen om.

De twee jongeren waren al bekend bij de politie voor kleine overtredingen, meldt Le Monde. Op zaterdagavond reed het duo samen op een scooter, toen ze rond 22.30 uur verongelukten. Volgens het dagblad Le Dauphiné Libéré werden ze op dat moment achtervolgd door een politievoertuig.

Achtervolging

Tijdens de achtervolging probeerden de jongeren een busje voorbij te steken langs rechts, terwijl die automobilist eveneens uitweek. De jongeren werden geplet tussen het voertuig en de betonnen barrière naast de weg en overleden aan hun verwondingen. Geen van beiden droeg een helm.



De bestuurder van het busje moest een alcohol- en drugtest ondergaan, maar zou niet onder invloed van verdovende middelen zijn geweest.

De politie meldt dat de scooter inderdaad werd achtervolgd op het moment van het ongeluk. Eerder op de avond werd een gelijkaardige scooter al gesignaleerd voor kleinere overtredingen, zoals rijden op de stoep, rijden zonder lichten en het afbreken van autospiegels.



Mogelijk probeerde de politie de jongeren te doen stoppen voor een controle, maar kwam het tot een achtervolging. De exacte omstandigheden van het ongeluk moeten nog worden opgehelderd.

Rellen

Het ongeluk leidde tot gewelddadige rellen tussen verschillende jongeren en de politie in het Mistral-district van Grenoble. Zaterdag- en zondagnacht werden er molotovcocktails gegooid naar agenten en werden een vijftiental auto’s in brand gestoken. Ook straatmeubilair en vuilbakken moesten het ontgelden. De politie gebruikte traangas en rubberkogels om de relschoppers in bedwang te houden.

De betogers zouden de politie verantwoordelijk achten voor de dood van de jongeren. “Jongeren in de buurt hebben gezien wat er is gebeurd en spreken van een politieblunder”, zegt Hassen Bouzeghoub, directeur van het sociaal-cultureel centrum in de wijk, aan Le Monde.