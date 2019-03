Nachtelijke raketaanvallen in Israël en op de Gazastrook ondanks staakt-het-vuren TVC

26 maart 2019

08u37

Bron: Belga 0 Ondanks het staakt-het-vuren dat gisteren werd afgekondigd door Hamas, hebben afgelopen nacht opnieuw raketaanvallen plaatsgevonden in Israël en op de Gazastrook. Dat meldt het Israëlische leger deze ochtend.

Palestijnse militanten hebben een dertigtal raketten afgevuurd in de richting van Israël, en het Israëlische leger heeft zijn luchtaanvallen voortgezet, aldus een woordvoerder van het leger. Israël laat weten ongeveer vijftien "terroristische doelwitten" te hebben geraakt in het noorden van de Gazastrook, waaronder twee militaire sites. Het leger gebruikte ook tanks en gevechtshelikopters.

Hamas, de islamitische beweging die de Gazastrook controleert, kondigde gisterenavond een staakt-het-vuren aan na onderhandelingen onder leiding van Egypte. Israël heeft de wapenstilstand niet bevestigd.

Premier Netanyahu krijgt zowel van de linker- als van de rechterkant kritiek omdat hij de laks zou zijn tegenover Hamas

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen flakkerde opnieuw op nadat een raket die vanop de Gazastrook werd afgevuurd gisteren een woning raakte nabij Tel Aviv. Daarbij vielen zeven gewonden, onder wie verschillende kinderen. Israël reageerde met raketaanvallen, die dan weer werden gevolgd door Palestijns geschut.

Verkiezingen

De escalatie van het geweld komt er twee weken voor de verkiezingen in Israël. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu krijgt zowel van de linker- als van de rechterkant kritiek omdat hij de laks zou zijn tegenover Hamas. Netanyahu kortte gisteren een bezoek aan de Verenigde Staten met enkele uren in om de situatie in zijn land van dichtbij te kunnen opvolgen.

Net tijdens dat bezoek ondertekende Trump een verklaring waarin hij de soevereiniteit van Israël over de Golanhoogte formeel erkent. Dat is een overwinning voor Israël: Israël annexeerde het gebied in 1981, maar volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat door Israël wordt bezet.