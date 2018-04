Nachtelijke luchtaanvallen in Syrië blijken "vals alarm" IB KG

17 april 2018

02u00

Bron: ANP, Belga, The Guardian 110 Het Syrische persagentschap Sana meldde eerder nog dat verschillende militaire doelwitten in Syrië afgelopen nacht bestookt werden met raketten, maar trekt dat bericht nu in. Het agentschap kwam terug op het nieuws nadat bronnen binnen het Syrische leger de melding hadden ontkracht.

Volgens Sana en de Syrische staatstelevisie zouden in de nacht van maandag op dinsdag onder meer de militaire luchtmachtbasis van Shayrat in het centrale gouvernement Homs aangevallen zijn. Ook rapporteerde het dat het Syrische luchtafweer meerdere raketten had neergehaald, en dat Israël mogelijk achter de aanval zat.

Op die berichten moet het door de staat gecontroleerde persagentschap nu terugkomen. Nadat bronnen binnen het Syrische leger de aanvallen ontkenden, gaf Sana toe dat hun informatie niet correct was. Een vals alarm zou aan de basis liggen van de verwarring.

"Een vals alarm over de schending van het luchtruim heeft de sirenes van de luchtmacht doen afgaan," klinkt het bij het persagentschap. "Er was geen buitenlandse aanval op Syrië."

Geen tweede vergeldingsaanval

Vorig weekend vielen de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk doelwitten in Syrië aan als vergelding voor een nieuwe vermoedelijke gifgasaanval in de stad Douma. Naar eigen zeggen richtten ze zich op infrastructuur voor de aanmaak en opslag van chemische wapens. Het Pentagon liet na de berichten van Sana al weten dat er geen bijkomende aanval uitgevoerd werd.