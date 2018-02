Nachtelijk uitgaansverbod voor oud-president Georgië opgeheven IB

07 februari 2018

02u19

Bron: Belga 0 Het nachtelijk uitgaansverbod voor de stateloze Mikheil Saakasjvili, voormalige Georgische president en huidig Oekraïens oppositielid, is opgeheven. Dat heeft het parket-generaal in Oekraïne bekendgemaakt. Saakasjvili wordt ervan beschuldigd een staatsgreep te hebben beraamd.

Het hof van beroep had op 26 januari bevolen dat Saakasjvili van 22 uur tot 7 uur zijn woning niet mocht verlaten. Zonder voorafgaande toestemming van het parket of het gerecht mocht de ex-president van Georgië, waar hem de cel wacht wegens machtsmisbruik en corruptie, ook niet buiten de hoofdstad Kiev reizen. Die beperkingen worden nu opgeheven omdat Sakaasjvili meewerkt met het onderzoek, luidt het.

Corruptie

Saakasjvili, boegbeeld van de Rozenrevolutie in Georgië, is een fervente tegenstander geworden van zijn vroegere studiemakker, de Oekraïense president Petro Porosjenko, die hem in juli zijn twee jaar eerder verleende Oekraïense nationaliteit ontnam. Dat gebeurde na een steekspelletje waarbij beiden elkaar van corruptie beschuldigden.