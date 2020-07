Nabestaanden willen executie bijwonen: terechtstelling uitgesteld vanwege coronavirus mvdb

11 juli 2020

06u17

Bron: ANP - AFP 0 Een Amerikaanse rechtbank heeft vrijdag een executie uitgesteld vanwege het coronavirus. De rechter willigde hiermee een verzoek in van nabestaanden van de slachtoffers die de veroordeelde man heeft gemaakt. Zij willen de terechtstelling bijwonen, maar durven niet te reizen uit angst voor corona.

Daniel Lee, een 47-jarige blanke racist, werd veroordeeld voor het vermoorden van een wapenhandelaar, zijn vrouw en haar achtjarige dochter in de staat Arkansas in 1996. Hij zou maandag een dodelijke injectie krijgen in een gevangenis in Indiana.

Familieleden van de slachtoffers, onder wie de grootmoeder van het achtjarige meisje, vroegen om uitstel. Ze zeiden dat ze voor de moeilijke keuze stonden om gebruik te maken van hun recht om getuige te zijn van de executie of hun gezondheid te beschermen door reizen tijdens de coronacrisis te vermijden. Daarop stemde de rechter in met het verzoek de executie in de wacht te zetten.

Het zou voor het eerst in 17 jaar zijn dat er weer iemand in de VS op gezag van de federale overheid zou worden geëxecuteerd.