Nabestaanden van omgekomen surfers Joost en Sander houden uitvaartdienst op strand Yamilla van Dijk

18 mei 2020

19u46

Nabestaanden van de omgekomen surfers Joost en Sander hebben een uitvaartdienst gehouden op het strand van Scheveningen. E r werd een minuut lang geapplaudisseerd en bij de waterlijn was een korte ceremonie, waar twee kisten stonden. Bij het surfdrama in Nederland kwamen vorige week maandag in totaal vijf surfers om het leven.

Meerdere surfers lagen vanmiddag in het water en vanaf een reddingsboot voor de kust werd een rode fakkel aangestoken, als eerbetoon.



Vervolgens sprongen de deelnemers zeven keer over de golven heen, de nabestaanden voorop. Dat is een Braziliaanse traditie. Bij elke golf deden ze een wens. “Hopelijk wenst iedereen dat we Mathijs snel terugvinden”, zei een van de organisatoren. Het lichaam van deze 23-jarige surfer is nog niet terecht.



Halfstok

Daarnaast kwamen vanmorgen op de boulevard veel mensen bijeen bij de surfclub, waar een aantal van de slachtoffers nauw bij betrokken waren. Er werd muziek gedraaid en in de omgeving hing hier en daar een vlag halfstok. Bij de surfclub waren de afgelopen dagen al veel bloemen gelegd.

Vermist

De vijf surfers kwamen maandagavond om het leven toen ze in de problemen kwamen in het water. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken aan hun verwondingen nadat ze op het droge waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft werden een dag na de ramp uit het water gehaald.

De vijfde surfer die bij het surfdrama omkwam, is de 23-jarige Mathijs uit delft. Zijn lichaam is dinsdagochtend in het water gelokaliseerd, maar dreef af. De afgelopen week is met man en macht naar de jongeman gezocht, maar tot nu toe zonder succes.

