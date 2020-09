Nabestaanden van in VS gedode zwarte man krijgen 20 miljoen dollar kv

28 september 2020

21u33

Bron: Belga 1 In de Verenigde Staten krijgen de nabestaanden van een zwarte man die door een agent werd doodgeschoten een schadevergoeding van 20 miljoen dollar. Dat heeft de advocaat van de familie vandaag bekendgemaakt.

William Green (43) zat op 27 januari met zijn handen op de rug geboeid in een politieauto in Prince George's County in de staat Maryland toen hij zes keer werd geraakt door een kogel. Hij stierf een dag later.

De man was opgepakt voor een verkeersovertreding. De betreffende (ook zwarte) agent zei dat hij uit zelfverdediging had geschoten omdat Green zijn wapen zou hebben willen pakken. Deze Michael Owen is ontslagen en wordt aangeklaagd voor doodslag.



Advocaat William Murphy sprak van een "historische" schikking. "Black lives matter", zei hij tegen de krant Washington Post.

Het is een van de grootste civiele schikkingen ooit in de VS voor zaken waarbij de politie iemand heeft gedood. Twee weken geleden werd bekend dat de familie van Breonna Taylor (26) 12 miljoen dollar krijgt van de stad Louisville in Kentucky. Deze zwarte vrouw werd door de politie doodgeschoten bij een inval in haar huis.