Nabestaanden slachtoffers coronavirus in Italiaanse hardst getroffen regio stappen naar het gerecht YV

10 juni 2020

14u37

Bron: Belga 0 Nabestaanden van slachtoffers van de coronapandemie in Bergamo (Lombardije), de zwaarst getroffen provincie in Italië, stappen naar het gerecht. Ze verenigden zich in de groep “Noi Denunceremo” (Wij zullen aanklagen), ontstaan uit een Facebookgroep en dienden bij het gerecht van Bergamo vijftig individuele klachten in.

“We willen geen wraak, we willen gerechtigheid”, vertelde Stefano Fusco, één van de oprichters van de Facebookgroep, die al 55.000 leden telt. De klachten werden ingediend in Bergamo “omdat deze stad het symbool is van de tragedie die het hele land heeft getroffen.” Op het Italiaanse schiereiland eiste de pandemie meer dan 34.000 levens.

“Onze families hebben een lijdensweg doorstaan”, zegt Fusco. “Er was weinig informatie, gebrekkige of geen zorg. Al die zaken zullen onderzocht worden door het parket. Dat zal dan beslissen over mogelijke vervolging.”

“Vergeten te bellen”

“Ik verloor mijn vader tijdens de pandemie in een ziekenhuis in Bergamo”, getuigt Cristina Longhini. “Mijn vader was 65, net met pensioen en in topvorm voor hij besmet was. De huisdokter weigerde hem te bezoeken en pas na enkele dagen was er een ambulance vrij om hem naar het ziekenhuis te brengen. Daar waren op de intensive care geen bedden meer beschikbaar. Toen hij overleed, vergaten ze ons te bellen. Ik ging uiteindelijk zijn lichaam identificeren. Hij was nauwelijks herkenbaar, zijn mond was open, zijn ogen waren gezwollen, tranen van bloed op de wangen.”

“Dat zijn lichaam 200 kilometer verder was gecremeerd, ontdekten we pas toen we de factuur voor de uitvaart in de brievenbus kregen” Cristina Longhini, lid van “Noi Denunceremo”

“Ze gaven me zijn persoonlijke bezittingen, inclusief bloederige - en dus besmette - kleding in een vuilniszak. Omdat de plaatselijke begraafplaatsen verzadigd waren, werd zijn kist samen met een tiental andere met een militaire vrachtwagen vervoerd naar een bestemming die we niet kenden. Dat zijn lichaam op 200 kilometer van Bergamo was gecremeerd, ontdekten we pas toen we de factuur voor de uitvaart in de brievenbus kregen.”

Virusbroeihaarden

De nabestaanden dienen geen klacht in tegen specifieke individuen of instanties. “Maar we zoeken antwoorden en gerechtigheid”, zegt Longhini. “We zijn ervan overtuigd dat er veel mensen stierven door nalatigheid en onbekwaamheid.”

Volgens een advocaat van de groep gaan heel wat klachten over het feit dat de autoriteiten er niet in slaagden Alzano Lombardo en Nembro af te sluiten. Die voorsteden van Bergamo bleken broeihaarden voor het virus te zijn. De spoedafdeling van het ziekenhuis in Alzano Lombardo zou ook veel te snel weer opengegaan zijn, nadat daar besmettingen waren vastgesteld. “Op die manier hebben ze geholpen om de ziekte te verspreiden.”