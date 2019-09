Nabestaanden schietpartij in bioscoop boos over nieuwe Joker-film mvdb

24 september 2019

18u03

Bron: ANP 1 De nabestaanden van de schietpartij in een bioscoop in het Amerikaanse Aurora (Colorado) in juli 2012 hebben een brief gestuurd naar filmmaatschappij Warner Bros. Zij zijn bezorgd en boos dat de studio een nieuwe film over het personage The Joker heeft gemaakt. In juli 2012 schoot de toen 24-jarige James Holmes in het wilde weg tijdens een vertoning van de film 'The Dark Knight Rises’. Twaalf mensen overleden; zeventig anderen raakten gewond.

"We roepen Warner op om zich aan te sluiten bij het groeiende aantal bedrijven dat begrijpt dat zij een sociale verantwoordelijkheid hebben om ons in dit land veilig te houden", stellen de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers. Zij willen dat Warner een financiële gift doet aan organisaties die zich inzetten tegen het enorme wapenbezit in de VS.



De familieleden zijn zeer ontstemd dat Warner een nieuwe film over The Joker heeft gemaakt, het personage waar de moordenaar zich in 2012 door zou hebben laten inspireren. "Als ik een trailer van The Joker zie, zie ik de moordenaar weer voor me." Bovendien zijn de schrijvers van de brief bang dat wéér een gek zich laat inspireren door de verknipte, anarchistische moordenaar.



In de nieuwe Joker-film, die in Venetië de Gouden Leeuw won als beste titel in de competitie, wordt de voorgeschiedenis van het roemruchte personage uit de Batman-reeks verteld. Hoofdrolspeler Joaquin Phoenix wordt al veelvuldig getipt voor een Oscar voor zijn beklemmende vertolking. Het zou de tweede keer zijn dat een acteur een Oscar wint voor The Joker; eerder lukte dat ook wijlen Heath Ledger, voor zijn vertolking in The Dark Knight uit 2008.



