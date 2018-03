Nabestaanden onverklaarbare doden waarschuwen toeristen voor bedrieglijk paradijselijk 'eiland des doods' jv

23 maart 2018

14u30

Bron: news.com.au 0 "Blijf er weg", luidt het advies van familieleden van overleden toeristen. Ze doelen op wat een idyllisch paradijs lijkt, het Thaise eiland Ko Tao, geliefd bij duikers en backapackers. Maar er vielen al heel wat onverklaarbare doden op het eiland. Het laatste slachtoffer was de uitgeweken Elise Dallemagne uit Etterbeek. Zij werd er in april vorig jaar dood aangetroffen.

Hagelwitte stranden, kraakhelder water, ongerepte jungles. Toerisme boomt de laatste jaren op Ko Tao, dat in de Golf van Thailand ligt en ook schildpadeiland wordt genoemd. Bewoond door 2.500 Thai en 2.000 expats trekt het jaarlijks ook nog eens zo'n 20 miljoen toeristen. Het is een paradijs voor duikers en rugzaktoeristen. Vooral Sairee Beach aan de westkust is er een erg populair strand, gekend voor de prachtige zonsondergangen. Maar achter al dat moois zit er iets heel duisters: de 'eilandmaffia' zou er naar verluidt de lakens uitdelen. De van corruptie verdachte overheid heeft er geen vat op. De onverklaarbare doden doen sommigen spreken van een "toeristenval". Een tragisch overzicht van de dodelijke slachtoffers. Bronnen verklaarden aan news.com.au dat eilandbewoners wel weten wie er achter de doden zit, maar dat niemand durft te spreken omdat vier maffiafamilies er de plak zwaaien.

30 augustus 2012. De 32-jarige Britse IT-consultant Ben Harrington sterft op Ko Tao, waar hij samen met zijn broer Mark en een vriend op vakantie was. Harrington kwam om bij een crash met zijn motor tegen een elektriciteitspaal. Zijn portefeuille en horloge werden nooit teruggevonden. Zijn moeder, Pat, kreeg nooit voldoende informatie van de overheid over de dood van haar zoon. Ze zei: "We hebben gelijkaardige verhalen gehoord van zogezegde ongevallen".

Nieuwjaarsdag 2014. Het lijk van Nick Pearson (25) wordt gevonden in zee. Vermoord volgens zijn ouders, 15 meter van zijn bungalow naar beneden gevallen en verdronken volgens de politie. Nicks moeder Tracey raadt na het drama ouders af hun kinderen naar het "levensgevaarlijke" eiland te laten reizen.

September 2014. De halfnaakte lichamen van rugzaktoeristen Hannah Witheridge (23) en David Miller (24) worden gevonden op hetzelfde strand als waar Ben Harrington in 2012 verbleef. Voor ze werd vermoord, was Witheridge verkracht. Het koppel werd vreselijk toegetakeld aan het hoofd. Twee Birmaanse migranten bekenden - vermoedelijk onder foltering - de moorden en werden ter dood veroordeeld. Nog geen twee weken later wordt er op hetzelfde strand opnieuw een lijk gevonden.

Nieuwjaarsdag 2015. Weer valt er net als het jaar voordien op 1 januari een dode op het eiland. De Fransman Dimitri Povse (29) zou zichzelf hebben verhangen in zijn bungalow. Maar zijn handen bleken vastgebonden te zijn op zijn rug. Ook de verwondingen in zijn nek waren niet van die aard dat ze de zelfmoord bevestigden. Die piste is dan ook zeer twijfelachtig.

Januari 2015. De 23-jarige Britse Christina Annesley, geboren in Nieuw-Zeeland, komt op onverklaarbare wijze om op dezelfde plek van het 'eiland des doods'. Haar ongeruste vader had haar al 24 uur vergeefs proberen te bereiken. "Ze antwoordde dus duidelijk niet omdat ze al dood was", zegt Boyne Annesley. Hij vreest dat de waarheid van de dood van zijn dochter nooit achterhaald zal worden. "Je kan geen bewijzen vinden omdat de overheid corrupt is." Samen met nog andere ouders van overleden kinderen waarschuwde Annesley eind vorig jaar voor een "familie van seriemoordenaars die vrij mogen verkrachten en moorden". Boyne Annesley kreeg van een eilandbewoner te horen dat zijn dochter Christina uit de weg werd geruimd omdat ze te nieuwsgierig was naar de doden op het eiland en foto's van het strand trok. Officieel stierf ze aan een dodelijke mengeling van alcohol en antibiotica, maar daar geloven Christina's ouders niks van. Op bewakingscamerabeelden zou een Zweedse man te zien geweest zijn. Hij zou Christina het laatst gezien hebben op de ochtend van haar dood, toen hij haar bungalow verliet.

In awe of how beautiful this place is... pic.twitter.com/8r21vPy4Li Gap Yah Christinah(@ chrstinadarling) link

8 januari 2016. De Britse rugzaktoerist Luke Miller (24) wordt na een nachtje stappen aan het bekende Sairee Beach dood aangetroffen op de bodem van het zwembad van Sunset Bar. De ware doodsoorzaak is nog altijd een mysterie. Volgens de politie verdronk Miller, maar de familie kreeg nooit een officieel verslag te zien. Luke Miller was geen familie van de vermoorde David Miller, maar het gerucht ging dat er toch een connectie was tussen beide zaken. Volgens zijn vrienden James en Nichola Gissing werd Luke vermoord.

Februari 2017. De 23-jarige Russische Valentina Novozhyonova is sinds februari vorig jaar nog altijd vermist. Op haar hostelkamer lagen nog haar gsm, paspoort en camera.

28 april 2017. De Brusselse Elise Dallemagne (30) pleegde volgens de Thaise politie zelfmoord door zich op te hangen in de jungle, maar die versie trekt haar moeder Michele van Egten in twijfel. Het lichaam van Elise zou half opgegeten geweest zijn door varanen. Elise, die lid zou zijn geweest van een sekte, liet geen afscheidsbrief na en had een ticket voor een veerboot op zak. Ze was al twee jaar aan het rondtrekken in Azië.