Nabestaanden MH17 verbolgen: "Geen enkele Russische diplomaat uitgezet na aanslag" KVE

26 maart 2018

21u36

Bron: ANP 2 Nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 zijn misnoegd dat Nederland nu wel diplomaten heeft uitgezet, terwijl zo'n actie na de ramp met de MH17 uitbleef. Dat blijkt uit een tweet van de Stichting Vliegramp MH17.

"Kan iemand ons uitleggen waarom massaal diplomaten worden uitgezet na een aanslag door RF op 2 russen en niet één uitzetting na aanslag op 298 burgers, waarbij RF betrokken lijkt?", zo luidt de tekst op Twitter. RF staat voor Russische Federatie.

Premier Mark Rutte vindt dat de vergelijking niet opgaat. Nederland moet zich in de MH17-kwestie neutraal opstellen, omdat anders het onderzoek naar de vliegramp in diskrediet wordt gebracht, houdt hij vol.

Als wij zouden vingerwijzen naar één land, dan neemt de kans af dat we de daders ooit voor het gerecht krijgen Premier Rutte

"Als wij zouden vingerwijzen naar één land, dan neemt de kans af dat we de daders ooit voor het gerecht krijgen'', stelt Rutte. "Als het Openbaar Ministerie zou zeggen: doe A of doe B, dan doen we dat. Maar we gaan niet zelf dat doen, want dan schaden we het onderzoek.''

Nederland liet vandaag weten twee Russische diplomaten het land uit te zetten naar aanleiding van de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Dat gebeurde eerder deze maand in Groot-Brittannië. Ook in veel andere Europese landen en in de Verenigde Staten werden diplomaten uitgezet.

De Britten hebben volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aangegeven dat het "plausibel" is dat Rusland bij de vergiftiging betrokken is, al ontbreekt daarvoor nog hard bewijs.