Nabestaanden MH17 plaatsen 298 lege stoelen aan Russische ambassade in Nederland

08 maart 2020

In de aanloop naar het proces rond de neergeschoten vlucht MH17 hebben de nabestaanden van de slachtoffers zondag een stille actie op touw gezet aan de Russische ambassade in Den Haag. Ze plaatsten 298 lege stoelen voor de ambassade, een per slachtoffer die om het leven kwam bij de crash.