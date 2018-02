Nabestaanden MH17 eisen excuses Wilders voor Russisch vriendschapsspeldje Redactie

28 februari 2018

11u47

Bron: AD.nl 1 Nabestaanden van de Nederlandse slachtoffers van de vliegramp met de MH17 eisen excuses van Geert Wilders vanwege e en Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld. De PVV-leider draagt het speldje tijdens een bezoek aan Rusland.

De Stichting Vliegramp MH17 twittert afkeurend over het speldje van Wilders. "We keuren de actie van de heer Wilders met kracht af. RF (de Russische Federatie, red.) is betrokken bij de moord op 298 burgers." Volgens hen is het 'benadrukken van vriendschap met Rusland' door een Kamerlid 'ongepast'. "Laat het JIT (Joint Investigation Team, het gezamenlijke onderzoeksteam van het Nederlandse Openbaar Ministerie en de andere betrokken landen, red.) zonder deze interventies zijn werk doen. Excuses aan nabestaanden op zijn plaats."

Stichting Vliegramp MH17/MH17 Disaster Foundation on Twitter St. Vliegramp #MH17 keurt de actie van dhr #Wilders met kracht af. RF is betrokken bij de moord op 298 burgers. Het benadrukken van vriendschap met Rusland door een kamerlid is ongepast. Laat het JIT zonder deze interventies zijn werk doen. Excuses aan nabestaanden op zijn plaats

"Walgelijk"

Nederlander Piet Ploeg verloor zijn broer, schoonzus en hun zoon bij de vliegramp. Hij spreekt namens de nabestaanden en zegt tegenover RTL Nieuws: "We eisen excuses van Wilders, dit kan echt niet. Dat hij Rusland de liefde verklaart, terwijl Rusland betrokken is bij de ramp."

Andere nabestaanden roeren zich ook online. Thomas Schansman schrijft: "Wat een walgelijke uiting! Een Nederlandse volksvertegenwoordiger onwaardig!". Hij ziet Rusland als schuldige aan de dood van zijn zoon. "17 juli 2014 werd #MH17 uit de lucht geschoten en mijn zoon vermoord door de Russen."

Thomas Schansman on Twitter Wat een walgelijke uiting! Een Nederlandse volksvertegenwoordiger onwaardig! 17 juli 2014 werd #MH17 uit de lucht geschoten en mijn zoon vermoord door de Russen. https://t.co/TEgnFUYGes

Wilders twitterde gisterenmiddag over zijn bezoek aan Rusland, en stelde 'met trots' een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld te dragen.

Geert Wilders on Twitter Ik draag het hier met trots. Een Russisch-Nederlandse vriendschapsspeld.