Nabestaanden krijgen brief: “Nieuwe ontwikkelingen” in onderzoek rampvlucht MH17 Redactie

14 juni 2019

14u25

Bron: AD.nl, ANP 1 Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Het internationale onderzoeksteam zal die woensdag presenteren. Dat schrijft hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke vanochtend in een brief aan de nabestaanden .

“Graag hadden wij deze uitnodiging eerder verstuurd om u de tijd te geven om voorbereidingen te treffen’’, schrijft Nederlander Fred Westerbeke, coördinator van het Joint Investigation Team (JIT). “Vanwege de fase waarin het strafrechtelijk onderzoek zich thans bevindt en het belang van geheimhouding hebben we besloten dit pas nu te doen.’’

Presentatie

In de brief staat niet welke nieuwe ontwikkelingen er zijn. De nabestaanden worden woensdagochtend tijdens een besloten bijeenkomst in Nieuwegein geïnformeerd. In de middag krijgt de (internationale) pers een presentatie.



De rampvlucht van Malaysia Airlines is dit jaar vijf jaar geleden. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. In het Joint Investigation Team werken Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne nauw samen. Ze hebben als doel om te achterhalen hoe de ramp kon gebeuren. Ook willen ze de verdachten voor de rechter brengen.

Documenten

Het vliegtuig werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Sinds de ramp wordt er volop onderzoek gedaan naar de daders. Eerder maakte het JIT al kenbaar dat de Buk-raket inderdaad van Russische komaf was en dat hij afkomstig was van een legerbasis bij het Russische Koersk. Dat wordt door de Russen ontkend.

De Russische onderzoeksjournalist Pavel Kanygin volgt al vijf jaar lang zeer gedreven het proces rond de aanslag op vlucht MH17. Vorige week publiceerde hij in zijn krant Novaja Gazeta nieuwe documenten over Russische betrokkenheid.

Nieuwe namen

Onderzoekscollectief Bellingcat kondigt tegelijkertijd aan volgende week nieuwe namen te noemen van betrokkenen bij het neerhalen van vlucht MH17. Het gaat om mensen van wie telefoongesprekken zijn afgeluisterd ten tijde van de raketaanslag. Dat bevestigt Bellingcat-oprichter Eliot Higgins. Volgens een betrokkene heeft de persconferentie van het JIT verband met de meest recente bevindingen van Bellingcat. Het JIT zou daardoor min of meer zijn gedwongen met informatie naar buiten te komen. “Anders komt een ander ermee naar buiten. Dat is het dilemma.”

Bellingcat deed al veel onderzoek naar de aanslag op het vliegtuig. In mei vorig jaar noemden de burgeronderzoekers al twee namen van directe betrokkenen. Onder meer die van de Russische kolonel Oleg Ivannikov van de militaire inlichtingendienst GRu, hij was toen de hoogste militair in de regio. Ook toen kwam het JIT pal voor die onthulling met een persconferentie.

Diplomatieke gevolgen

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zou zich volgens bronnen volop voorbereiden op de nieuwe onthullingen. Elke stap in het MH17-proces heeft immers diplomatieke consequenties voor de relatie met Rusland.

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft al gereageerd op het nieuws: “Als het internationale onderzoeksteam woensdag inderdaad verdachten aanwijst van het neerhalen van vlucht MH17, dan is dat heel belangrijk”, zegt hij. “Dat je mensen bestraft voor misdaden hoort bij een goed werkende samenleving.” De maatschappij “moet laten zien: dit pikken we niet”, stelt een aangedane Grapperhaus. “Zeker als het gebeurt op zo’n verschrikkelijke manier.”