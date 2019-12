Nabestaanden Duitse terreurslachtoffers willen nationale herdenkingsdag IB

19 december 2019

04u30

Bron: Belga 0 Drie jaar na de dodelijke aanslag op een kerstmarkt in Berlijn heeft een woordvoerster van de slachtoffers en nabestaanden aangedrongen op een nationale herdenkingsdag.

Op 19 december 2016 reed een vrachtwagen in op het publiek van de markt. De raid had fatale gevolgen: elf mensen kwamen om en meer dan 50 raakten gewond. De dader sloeg op de vlucht en werd enkele dagen later gedood door de Italiaanse politie.

De feiten speelden zich af aan de Breitscheidplatz, waar ook de Gedächtniskirche zich bevindt, in de onmiddellijke buurt van de Kurfürstendamm.

De vrachtwagen met Poolse nummerplaat reed met 20 km per uur over het voetpad, over een afstand van 50 tot 80 meter, tussen de standjes door, en maaide tientallen mensen omver. Het gevaarte kwam tot stilstand in de Budapester Strasse.

lees verder onder de foto:

Elf dodelijke slachtoffers

Op de markt kwamen elf mensen om het leven: zeven Duitsers, een Israëlische toeriste, een Italiaanse vrouw die in Duitsland woonde, een Tsjech en een Oekraïner. In de cabine van de vrachtwagen werd het lijk aangetroffen van een man, naar later bleek de oorspronkelijke Poolse chauffeur. Hij was door aanslagpleger vermoord.

De dader van de aanslag, de Tunesiër Anis Amri, sloeg na de aanslag op de vlucht en werd vier dagen later bij een routinecontrole doodgeschoten door agenten in het Italiaanse Milaan.

Astrid Passin, die bij de aanslag in Berlijn haar vader verloor, kondigde aan dat ze in de loop van volgend jaar een organisatie in het leven roept die alle Duitse terreurslachtoffers in binnen- en buitenland moet verenigen. "Het eerste doel is een nationale herdenkingsdag te organiseren voor alle slachtoffers, want dat bestaat op dit ogenblik niet", zo zei ze aan de Duitse pers.

"De focus lag tot nu toe vooral op de Breitscheidplatz. Ik kan me inbeelden dat sommige nabestaanden van andere aanslagen zich in de steek gelaten voelen. Iedereen heeft het recht om te treuren", aldus Passin, die er zich ook nog over beklaagt dat de verzorging, psychisch en fysiek, van de slachtoffers en nabestaanden onvoldoende is.

Vandaag, exact drie jaar later, vindt toch nog een herdenking plaats aan de Breitscheidplatz.