Nabestaanden 9/11-slachtoffers mogen Saoedi-Arabië aanklagen, oordeelt rechter

De nabestaanden van de slachtoffers van 9/11 krijgen toestemming om de staat Saoedi-Arabië aan te klagen. Dat besliste een rechtbank in New York. De aanklagers eisen een schadevergoeding , omdat de staat indirect zou hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van al-Qaida.

Meer dan 16 jaar na de terreuraanslagen van 11 september 2001 hebben nabestaanden van de slachtoffers een juridische overwinning binnengehaald. De nabestaanden proberen al jarenlang om Saoedi-Arabië aan te klagen, maar slaagden daar niet in omdat het koninkrijk protest opwierp. Het Saoedische verzoek om de procedure stop te zetten, wordt nu afgewezen door de rechtbank.

Steun

De eisers beschuldigen het Saoedische koninkrijk er onder andere van de ontwikkeling van al-Qaida tot een terreurorganisatie gesteund te hebben. De terroristische groepering heeft de aanslagen enkel kunnen plegen omdat ze "financiële en operationele steun" heeft gekregen van organisaties, die direct onder controle van de Saoedische staat stonden.

9/11

Op 11 september 2001 kaapten islamistische terroristen verschillende vliegtuigen en stuurden twee van hen in de beide torens van het World Trade Center in New York. Rond de 3000 mensen kwamen om. Van de 19 zelfmoordterroristen waren er 15 Saoedische staatsburgers. Een groep van nabestaanden van slachtoffers probeert al jaren via juridische weg schadevergoeding van de vermoede kopstukken achter de aanslagen te krijgen.