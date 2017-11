Nabestaande schietpartij Texas begraaft acht familieleden en ongeboren kind Bonne Kerstens

08u05 0 AP John Holcombe neemt vandaag afscheid van zijn zwangere vrouw Crystal. Een van de weinige overlevers van de schietpartij in het kleine kerkje in Texas staat vandaag voor een loodzware dag. Hij neemt in een keer afscheid van zijn zwangere vrouw Crystal, haar drie kinderen, zijn beide ouders, zijn broer en zijn nichtje.

John Holcombe uit Sutherland Springs heeft een publieke dienst georganiseerd voor iedereen die afscheid wil komen nemen van de dierbaren. Vanuit het rouwcentrum in Sutherland Springs vertrekt een lange stoet met lijkwagens naar een evenementencentrum in Floresville, waar de dienst wordt gehouden.

Slachtoffers

De 26-jarige gewezen militair Devin Patrick Kelley schoot 5 november plaatselijke tijd gedurende de ochtenddienst in de First Baptist Church 25 mensen dood. De autoriteiten hebben het officiële dodental op 26 gebracht omdat de vrouw van John Holcombe zwanger was. Inmiddels is van meerdere slachtoffers al afscheid genomen. De leeftijden van de slachtoffers variëren van vijf jaar tot 72 jaar.

Kelley schoot zichzelf door het hoofd tijdens een achtervolging. Het motief zou in de relationele sfeer liggen.

EPA De First Baptist Church in Sutherland Springs.