Naasten erg bezorgd over Macron die op het punt staat te breken, Brigitte grijpt naar ultiem redmiddel

02 april 2019

16u22

Bron: Le Parisien, La Libre 0 “Geïsoleerd”, “doodop”, “op de rand van een burn-out”: het gaat niet goed met de Franse president volgens zijn naasten. Ze getuigen aan de krant Le Parisien dat Emmanuel Macron helemaal uitgeput is door de “eenzame” manier waarop hij de macht uitoefent. Hij wil zelf zo veel mogelijk de touwtjes in handen houden, maar dat blijft niet zonder gevolgen. Een dikke laag make-up verbloemt vooralsnog de waarheid. Brigitte probeert haar echtgenoot op haar manier uit zijn bubbel te halen.

Het annus horribilis waarin zijn land van de ene crisis naar de andere strompelde, heeft sporen nagelaten bij de 41-jarige Macron. De energieke en gedreven indruk die het staatshoofd steevast nalaat bij publieke optredens, zijn slechts een façade. Zijn naasten weten wel beter en maken zich grote zorgen. De politicus is uitgeput. Een burn-out loert om de hoek. Een vriend van de president formuleert het zo: “Als hij niet gemaquilleerd was, dan zou men zien hoe hij op het punt staat om te breken”.

Omelet

Gelukkig kan het staatshoofd rekenen op zijn toegewijde echtgenote Brigitte. “Zij is erg verontrust. Zij ziet hoe breekbaar hij momenteel is”, zegt een vertrouweling. Brigitte doet er alles aan om haar man er weer bovenop te helpen. Zij steunt hem waar ze kan en probeert hem weer wat extra zuurstof te geven door zo veel mogelijk terug te keren naar de normaliteit. Zo stuurde ze vrijdagavond naar verluidt al het personeel van de privévertrekken weg om te kokkerellen voor haar man. Ze maakte een omelet klaar “zoals vroeger”.

“Slechtste manager ooit”

Maar de vraag is of dit volstaat? Macron is steeds meer op zichzelf aangewezen bij het uitoefenen van de macht en dat is deels zijn eigen verantwoordelijkheid omdat hij een solitaire koers vaart. De situatie dreigt problematisch te worden. Het Elysée is een duiventil. Sinds het begin van zijn mandaat heeft de president al heel wat leden van zijn team zien vertrekken. Vervangers worden amper gevonden. “Alle vertrouwelingen van Macron zijn verdwenen. Hij is de slechtste manager die de wereld heeft voortgebracht”, klinkt het hard.

De protesten van de gele hesjes blijven ondertussen aanhouden waardoor de president nog meer slapeloze nachten riskeert. Ondertussen beginnen sommigen te twijfelen aan zijn capaciteiten om de crisis in zijn land te bezweren.

“Ik zie niet in hoe er een einde aan de crisis kan komen. Met de lente in het vooruitzicht zullen de gele hesjes binnenkort barbecues organiseren op de ronde punten”, stelt een bezorgde vriend.

Macron droomt ervan om de onrust in de kiem te smoren met een maatregel die een “wow-effect” ressorteert en iedereen van zijn sokken blaast. Maar zijn intimi zien het somber in. “Als hij ontgoochelt, dan is het gedaan met hem. En hij zal ontgoochelen...”

