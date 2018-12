Naaste van schutter Straatsburg komt voor onderzoeksrechter, heeft mogelijk rol gespeeld bij levering wapen KVE

17 december 2018

12u43

Bron: Belga 0 Een naaste van Chérif Chekatt, de man die het vuur opende op de kerstmarkt in Straatsburg, zal voor een onderzoeksrechter in Parijs gebracht worden. Dat kondigde het parket van Parijs aan, dat om zijn voorlopige hechtenis vraagt.

Volgens een bron dicht bij het dossier zou de donderdag opgepakte 38-jarige man mogelijk een rol hebben gespeeld in de levering van de revolver die Chekatt gebruikte bij de aanslag op 11 december. Daarbij zijn vijf doden en elf gewonden gevallen.

Het parket van Parijs startte een gerechtelijk onderzoek naar onder meer "moorden en pogingen tot moord in verband met een terroristische onderneming" en de "verwerving, het bezit en de overdracht van wapens van categorie A of B door minstens twee personen in verband met een terroristische onderneming".

De 29-jarige Chekatt is door de politie donderdag doodgeschoten na een klopjacht. Vier leden van zijn familie en twee andere naasten waren opgepakt voor verhoor, maar zijn intussen weer vrijgelaten.

