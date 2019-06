Naast Greta Thunberg, Anuna en Kyra: dit zijn wereldwijd de invloedrijkste tieneractivisten bvb

04 juni 2019

17u10

Bron: Independent 1 Tieners hebben niet altijd de beste reputatie. Ze worden vaak omschreven als hormonaal, humeurig en apathisch. Maar die karaktertrekken gelden niet voor alle tieners. De opkomst van Greta Thunberg heeft al die stereotypen aan diggelen geslagen. Ze heeft ervoor gezorgd dat mensen van alle leeftijden geluisterd hebben naar wat zij te zeggen had. Maar Greta is lang niet de eerste tiener die bewezen heeft dat ook jongeren voor grote veranderen in de wereld kunnen zorgen.

De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg lanceerde vorig jaar de schoolstakingen om te protesteren tegen een gebrek aan acties vanuit de overheid wat de klimaatverandering betreft. Ze begon op haar eentje te protesteren aan het Zweedse parlement en sindsdien hebben meer dan een miljoen studenten zich daarbij aangesloten. Ook in ons land kwamen wekelijks duizenden scholieren op straat om te protesteren voor het klimaat, met Anuna De Wever en Kyra Gantois op kop.

Jongeren als Thunberg, De Wever en Gantois hebben al heel wat op jonge leeftijd bereikt, maar ze zijn dus niet alleen. Steeds meer tieners komen op voor hun mening en proberen op die manier een eerlijkere wereld te creëren. Dit zijn enkele van de meest invloedrijke tieneractivisten ter wereld.



Malala Yousafzai

Malala Yousafzai, de Pakistaanse kinderrechtenactiviste, raakte in 2012 op 15-jarige leeftijd zwaargewond toen een Talibanstrijder een gerichte aanslag op haar pleegde. Ze werd getroffen door een kogel in haar hoofd en haar hals. De reden was de strijd die ze voerde voor meisjes om naar school te mogen gaan. Negen maanden na de aanslag hield ze een toespraak voor de Verenigde Naties en ze bleef onvermoeibaar campagne voeren voor eerlijk onderwijs voor meisjes. In 2014 kreeg ze op 17-jarige leeftijd de Nobelprijs voor de Vrede.

Emma Gonzalez

Nadat een schutter in 2018 de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida) bestormde en 17 mensen doodde, richtte de op dat moment 18-jarige Emma Gonzalez ‘Never Again MSD’ (een actiecomité voor wapenbeheersing) mee op. Zij overleefde de schietpartij en organiseerde daarop de ‘March for Our Lives’-demonstratie in Washington. Tijdens die demonstratie hield ze een krachtige toespraak waarin ze elk slachtoffer van de schietpartij vernoemde en in tranen uitbarstte. Nadien hebben wetgevers in Florida een wet gestemd om het moeilijker te maken om vuurwapens te kopen.

Amika George

In 2017 richtte de 18-jarige Amika George #FreePeriods op om armoede in het Verenigd Koninkrijk te bestrijden. Ze organiseerde een protest waarbij meer dan 2.000 mensen in het rood gekleed door Downing Street gingen. Kort nadien kondigde de regering aan dat ze bepaalde producten zoals maandverband gratis zouden aanbieden op alle Engelse scholen en universiteiten.

Jazz Jennings

Jazz Jennings (18) is een van de jongste transseksuelen in de openbaarheid. In 2007 richtte ze samen met haar ouders de ‘TransKids Purple Rainbow Foundation’ op om transgender kinderen te helpen. In 2013 lanceerde ze ‘Purple Rainbow Tails’ om geld in te zamelen voor datzelfde doel. Ze heeft ook een biografie geschreven en ze startte een YouTube-kanaal op dat intussen bijna 650.000 abonnees heeft.

Millie Bobby Brown

De 15-jarige actrice uit de Netflixserie “Stranger Things” is de jongste ambassadeur van Unicef ooit. Zij is aangesteld om de rechten van het kind te steunen. Ze gebruikt haar platform regelmatig om sociale kwesties onder de aandacht te brengen, waaronder de ‘March for Our Lives’-demonstratie en de ‘Time’s Up’-beweging (een beweging tegen seksuele intimidatie).

Yara Shahidi

In de aanloop naar de Amerikaanse midterms (de tussentijdse parlementsverkiezingen in het midden van de termijn van een president) van vorig jaar lanceerde actrice Yara Shahidi (19) uit de sitcom “Black-ish” ‘Eighteen x 18', een initiatief om jongeren aan te moedigen om te gaan stemmen. Ze is ook de oprichter van ‘Yara’s Club’ in samenwerking met ‘Young Women’s Leadership Network’, dat een einde moet maken aan armoede door middel van onderwijs. Haar activisme werd geprezen door Michelle Obama, die een aanbevelingsbrief schreef opdat ze toegelaten zou worden aan de Harvard University.

Sonita Alizadeh

De 23-jarige Sonita Alizadeh is een Afghaanse rapper die bekendheid kreeg toen ze in 2014 “Brides for Sale” uitbracht, na zelf bijna twee keer als bruid verkocht te zijn geweest. Dat liedje ging meteen viraal. Momenteel gaat ze naar de universiteit in Washington en blijft ze vechten tegen gedwongen huwelijken bij jonge vrouwen.