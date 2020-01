Naast de bosbranden wordt Australië nu ook geteisterd door zondvloed kv

18 januari 2020

03u47

Bron: Reuters 0 De oostkust van Australië wordt vandaag geteisterd door hevige onweders die leiden tot overstromingen en wegversperringen. Ondertussen bestrijdt de brandweer nog steeds zo’n 100 bosbranden in gebieden waar het niet regent.

De staten Victoria, New South Wales en Queensland die ernstig getroffen werden door de uitgestrekte bosbranden die tot nu toe al 29 mensenlevens hebben geëist, meer dan 2500 huizen vernielden en miljoenen hectaren land in de as legden, krijgen nu te kampen met een enorme hoeveelheid regen.

Nadat Australië de voorbije maanden amper regen zag, viel in delen van Queensland in een nacht tijd meer dan drie keer meer neerslag dan tijdens een volledige maand. Grote snelwegen in de staat zijn afgesloten. “De hevige, intense regenval is afgenomen, maar buien en onweders zijn nog mogelijk tijdens het weekend”, zegt het Bureau voor Meteorologie van Queensland op Twitter. “Wees voorzichtig op de weg: als het onder water staat, vergeet het.”

De brandweer van New South Wales reageert verheugd op de regen, die zal helpen om de 75 bosbranden in de staat onder controle te krijgen. Sommige brandhaarden hebben echter nog geen regen gezien. In sommige delen van de staat ligt het elektriciteitsnetwerk plat.

Victoria, dat eerder deze week al enkele zware stormen te verwerken kreeg, heeft nog enkele zwakkere stormen in het vooruitzicht. In de staat, waar nog meer dan twaalf bosbranden woeden, hangt ook een dikke laag ongezonde rook.

Het leger van Nieuw-Zeeland kondigde gisteren aan dat het meer troepen naar Australië stuurt, onder andere vanuit Fiji, om zich aan te sluiten bij de militairen en experts uit andere landen zoals Canada, de VS en Japan.