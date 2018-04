Naar prins Charles benoemde brug doet veel stof opwaaien Jolien Meremans

07 april 2018

14u13

Bron: FOXnews 4 De beslissing om een belangrijke verkeersbrug tussen Engeland en Wales te hernoemen naar Prins Charles heeft heel wat stof doen opwaaien. Vooral anti-monarchisten en Welshe nationalisten zijn het absoluut niet eens met de beslissing.

De Britse regering heeft deze week aangekondigd dat de Second Severn Crossing een andere naam toegeëigend zal krijgen. De brug die Engeland en Wales verbindt, zal voortaan de Prince of Wales-brug heten. Welsh-secretaris Alun Cairns zei dat de verandering een passend eerbetoon was aan de troonopvolger voor zijn "decennia van voortdurende, toegewijde dienst aan de natie."

Het nieuws irriteerde sommige inwoners van Wales mateloos. Zij beweren dat hun mening niet werd gevraagd. Leanne Wood, leider van de Welshe nationalistische partij Plaid Cymru, twitterde: "Is dit een grap van eind april?"

Is this a late April fool joke? https://t.co/BQck7ouqwx LeanneWood 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿(@ LeanneWood) link

Graham Smith van de anti-monarchistische groep Republic beschuldigde de regering ervan "een eenzijdig besluit te hebben genomen dat mensen in Engeland en Wales jarenlang zal irriteren".