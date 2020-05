Naar het park in San Francisco: mensen moeten in ‘social distancing’-cirkels blijven ttr

24 mei 2020

09u57

Bron: LA Times, ABC News 0 Dolores Park is een van de populairste parken in San Francisco. Op een zonnige dag kun je er al snel over de koppen lopen. Om ervoor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand houden van elkaar, zijn er cirkels op het gras aangebracht. De maatregel levert bijzondere beelden op.

Binnen de (witte) lijntjes blijven, zo luidt de boodschap voor mensen die in Dolores Park in San Francisco van het zonnige weer willen genieten. Door de witte cirkels in het gras is het voor bezoekers duidelijk waar zij op gepaste afstand van andere bezoekers kunnen gaan zitten.

Niet alleen in Dolores Park, maar ook in Little Marina Green Picnic Area, Washington Square en Jackson Playground moeten de bezoekers in de aangebrachte cirkels blijven. “We wilden voor het weekend van Memorial Day in de verschillende delen van de stad zien hoe het eraan toe zou gaan”, zegt Tamara Barak Aparton, woordvoerster van San Francisco Recreation and Parks. “Het is erg zonnig dit weekend en we weten dan dat mensen graag naar het park gaan. De cirkels werden met verf aangebracht die normaal voor markeringen op sportvelden wordt gebruikt.”

Tot nu toe lijken bezoekers zich netjes aan de regels te houden, zegt Aparton nog. “Voorlopig is het een test, maar als het succesvol blijft dan kunnen we dit verder uitbreiden naar nog meer parken in de stad”, klinkt het.

Drone footage shows new social distancing circles at Dolores Park in San Francisco.



The move follows similar efforts by other parks in cities around the world. https://t.co/jtIa8v3BMQ pic.twitter.com/0gfMfbSz4e ABC News(@ ABC) link