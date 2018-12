Naar chalet gelokt voor seks: vrouw (33) riskeert 20 jaar voor bijlmoord op zakenman Jelle Veenstra

10 december 2018

13u15

Bron: AD.nl 0 De 33-jarige Nederlandse Janet S. blijft ontkennen dat ze vier jaar geleden zakenman Ton Kuijf (58) met een bijl en messteken om het leven heeft gebracht in een chalet.

De vrouw stond vandaag voor gerechtshof in de Nederlandse stad Arnhem. Niet alleen zij, maar ook het Openbaar Ministerie (OM) had hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van twee jaar geleden. Die legde de vrouw twintig jaar cel op voor doodslag. Ook nu riskeert de vrouw 20 jaar cel en tbs, het Nederlandse equivalent van internering.

Volgens het OM is er sprake van moord. De verdachte zou het 58-jarige slachtoffer uit Amersfoort naar het vakantiehuisje hebben gelokt voor een seksdate. Zij had leningen bij hem uitstaan, mogelijk was daar een geschil over.

In de visie van justitie zou zij hem met klappen met een bijl en messteken om het leven hebben gebracht. Vervolgens zou ze het huisje in de gemeente Ermelo (provincie Gelderland) brand hebben gestoken om de sporen te wissen.

De verdachte, die in een andere zaak vier jaar cel had gekregen voor het doodsteken van een man, is veroordeeld mede op basis van een verklaring van de 34-jarige Youri B. uit Bergen op Zoom.

Die heeft bij de politie verklaard, dat hij S. die dag in haar chalet op iemand heeft zien inslaan met een bijl.

De advocaat van S. – inmiddels haar derde – probeerde Youri B. nader te ondervragen. Die beriep zich als medeverdachte echter op zijn verschoningsrecht, het recht van een getuige in Nederland om in de rechtbank geen antwoord te geven. Ook hij is in hoger beroep gegaan, na een veroordeling tot twee jaar cel voor de brandstichting en pogingen om sporen uit te wissen.

Reconstructie

Ook pogingen om de 53-jarige medeverdachte Joyce N. te ondervragen liepen spaak. De vrouw, tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor brandstichting, verklaarde eerder dat S. van plan was iemand via een seksdate naar het huisje te lokken om hem daar geld te ontfutselen.

Tenslotte probeerde de advocaat het hof zover te krijgen een reconstructie te laten maken van de gebeurtenissen. Hij had zelf een reconstructie laten maken en hoopte met dat filmpje het hof te overtuigen dat de verklaring van B. niet kon kloppen. Het hof ging niet overstag.