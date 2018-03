Naamsverandering Macedonië: duizenden manifestanten in opstand Jolien Meremans

04 maart 2018

19u53

Bron: Foxnews 1 In de Macedonische hoofdstad Skopje kwamen duizenden demonstranten samen om te protesteren tegen een naamverandering van hun land. Hun president Zoran Zaev wil toegevingen doen en een geografische 'kwalificatie' doorvoeren. Ook in andere grote wereldsteden werd hevig tegen de beslissing geprotesteerd.

Duizenden demonstranten zongen "We are Macedonians" tijdens een betoging in de Macedonische hoofdstad Skopje. Ze protesteerden tegen een mogelijke verandering in de naam van de voormalige Joegoslavische republiek. Enkel op die manier zou het land aan de vraag van Griekenland kunnen voldoen.

De demonstranten werden bijeen geroepen door de "We are Macedonia" -beweging en verzamelden onder het standbeeld van Alexander de Grote op het belangrijkste plein van Skopje.

Identiteit

Evica Stojanova-Kamberova, een van de organisatoren vertelde: "We zijn hier omdat we heel wat vragen hebben over onze naam, identiteit en taal. We moeten een sterke positie innemen om te tonen wie we echt zijn.”

De kleine republiek en zijn zuiderbuur, Griekenland, zijn overeengekomen de onderhandelingen dit jaar op te voeren om een decennia oud geschil op te lossen. De ambitie van Skopje om lid te worden van de NAVO en de Europese Unie wordt door het geschil nog steeds belemmerd.

Macedonia-Greece dispute: #Macedonians say they are rallying across Australia today to defend their right to self-determination @SBSNews pic.twitter.com/l6qD5y5Uju Lydia Feng(@ LydiaLFeng) link

VN-resolutie

Demonstranten eisten dat de premier, Zoran Zaev, de gesprekken met Griekenland over het naamgeschil stopzet. Ze eisen ook een VN-resolutie die het land erkent onder de constitutionele naam Macedonië. Ze beschuldigden de regering en de belangrijkste nationalistische oppositiepartij, VMRO-DPMNE, ook van het verraden van het nationale belang.

Griekenland maakt bezwaar tegen het gebruik van de naam Macedonië door het land, omdat het beweert territoriale aanspraken te hebben op zijn eigen noordelijke regio met dezelfde naam. Na de splitsing van het voormalige Joegoslavië in 1991 werd Macedonië in 1993 toegelaten tot de VN als Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Geografische kwalificatie

Vorige maand zei Zaev dat Macedonië vier opties bekijkt om het geschil met Griekenland te beslechten, dat een geografische "kwalificatie" zou bevatten om een onderscheid tussen de twee namen te waarborgen. "De suggesties zijn Republic of North Macedonia, Republic of Upper Macedonia, Republic of Vardar Macedonia and Republic of Macedonia (Skopje)," zei Zaev na een top in Londen.

Uit mediaberichten kwamen parallelle bijeenkomsten naar voren die werden georganiseerd door Macedoniërs die in buitenlandse steden woonden, waaronder Washington DC en Sydney, waar de Griekse vlag en de foto van Zaev in vuur en vlam werden gezet.