Naam van man die in 1976 veroordeeld werd voor diefstal gezuiverd dankzij simpele zoekactie op Google ADN

11u12

Bron: The Guardian 1 Twitter @DannyShawBBC Stephen Simmons met zijn vrouw en dochter. Meer dan 40 jaar geleden kreeg Stephen Simmons een mokerslag te verwerken. "Postzakken gestolen? Nee!" De toen 19-jarige werd echter toch veroordeeld voor diefstal en zat acht maanden in de gevangenis. Nu zijn alle aanklachten tegen hem geschrapt. Wat de bal na al die tijd aan het rollen bracht? Een zoekactie op Google.

Stephen Simmons, een nu 62-jarige zakenman uit Dorking in Surrey, werd in juni 1975 samen met twee vrienden gearresteerd in Clapham, Zuid-Londen. Derek Ridgewell, de agent van de Britse transportpolitie die het drietal in de boeien sloeg, was formeel: “Jullie hebben postzakken gestolen.”

Van hun advocaat kregen de jongens - die hun onschuld uitschreeuwden - te horen dat ze maar beter niet de politie van leugens zouden betichten. Dat zou hun celstraf alleen maar langer maken. Ondanks de waarschuwing pleitte het trio onschuldig. Ze werden allemaal veroordeeld voor diefstal en kregen een gevangenisstraf. Stephen Simmons werd naar een jeugdgevangenis in Suffolk gestuurd en spendeerde daar acht maanden achter de tralies.

BBC Stephen Simmons.

Jarenlang schaamde Stephen zich voor zijn criminele verleden. Tot voor kort had hij het zelfs nog niet verteld aan zijn dochters. Maar nu kan hij trots zeggen dat papa echt onschuldig is. Alles veranderde toen een advocaat zich tijdens een radioprogramma over juridisch advies liet ontvallen dat Stephen misschien de naam van zijn arrestatieagent even moest googelen. Zonder verwachtingen kroop Stephen achter zijn computer en tikte hij de naam 'Derek Ridgewell' in. Zijn mond viel open. Hij ontdekte dat de agent in 1980 zelf veroordeeld was tot zeven jaar cel voor diefstal van postzakken, goed voor een gestolen bedrag van 300.000 pond. De man was in 1982 in de gevangenis overleden.

Meer dan 40 jaar gewacht

“Ik was compleet verrast”, vertelt Stephen aan The Guardian. De zestiger trok met zijn zaak naar de commissie voor de evaluatie van strafzaken. Diepgaand onderzoek leidde tot hoger beroep. Deze week stond Stephen samen met zijn advocaat Steven Powles voor de rechter. “Mijnheer Simmons heeft meer dan 40 jaar op deze dag gewacht”, stelde zijn advocaat. Opperrechter Lord Burnett wist niet wat hij hoorde. Hij drukte zijn spijt uit dat het zo lang heeft geduurd voor de zaak terug werd behandeld. “Het bewijs dat hier voor me ligt, is extreem tekenend”, aldus Burnett. “Dit is een uitzonderlijke case.”

De rechtbank kreeg te horen dat Ridgewell verantwoordelijk blijkt voor een lange reeks beruchte zaken waarbij jonge, vaak zwarte, mannen vals werden beschuldigd door de agent. Zo ook Winston Trew, die samen met drie anderen beticht werd van berovingen in de Londense metro en in de zaal zat tijdens het beroep van Stephen. Winston Trew schreef het boek ‘Black for a Cause’, dat in detail de rijke geschiedenis van Ridgewells framingpraktijken oplijst. Het boek vormt een deel van het bredere onderzoek naar de corrupte politieman.

Stephen Simmons, his wife Sue & daughter Claire after his 42-year-old conviction was quashed. pic.twitter.com/PrGYB25LxW Danny Shaw(@ DannyShawBBC) link

De rechter verklaarde de veroordeling van Stephen nietig en zo werd het strafblad van Stephen eindelijk schoongeveegd. “Dit is de gelukkigste dag van mijn leven”, verklaarde Stephen aan de rechtbank. “Ik kan het bijna niet vatten, maar ik ben geen crimineel meer. Ik kan met opgeheven hoofd naar huis.”

Stephen herinnert zich dat zijn ouders nooit geloofd hebben dat hij onschuldig was. “Ze waren van een generatie die niet kon geloven dat de politie kon liegen.” Hoewel het niet om een lange celstraf ging, tekende het Stephen voor het leven met stress en gezondheidsproblemen. Eén van zijn makkers die samen met hem was veroordeeld, vluchtte in de alcohol en is intussen dood. “Ridgewell heeft zonder reden drie levens verwoest en nog veel meer. Als mijn zaak andere slachtoffers ook maar iets kan helpen, dan is gerechtigheid toch geschied.”

Winston Trew pakte Stephen stevig vast buiten de rechtbank. “Vandaag is een prachtige dag”, verklaarde hij. “Dit opent de deur voor mij om mijn zaak te presenteren. Al het ‘bewijs’ dat Ridgewell in onze zaak aanleverde, is al even bedorven als in de zaak van Stephen.”