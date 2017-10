Naakte Brit betast vrouw in fitness en wijt dat aan zijn proteïneshakes en testosteronpillen MVDB

10u32

Bron: Metro 2 thinkstock Een Brit is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van 11 maanden wegens het betasten van een vrouw in een fitnesscentrum in Stoke Newington, in het noordoosten van Londen.

De 35-jarige Sean Bigby liep in november naakt de vrouwenverkleedruimte binnen waar hij een vrouw die aan de lavabo stond, vanachter vastgreep en haar billen betastte. De man verklaarde aan de rechter dat hij onder invloed was van de proteïneshakes en de testosteronpillen die hij even voordien had ingenomen. Zijn advocate zei dat de combinatie van de shakes en de pillen hem deed overgaan tot zijn daad.

De dertiger bekende de aanranding. Hij was duidelijk zichtbaar op bewakingscamerabeelden in de fitness. De rechter legde hem naast de taakstraf, ook een straatverbod op. Hij mag vijf jaar niet in de buurt van het slachtoffer en het fitnesscentrum komen. Ook moet hij een preventiecursus inzake misbruik volgen. Hij moet de vrouw een schadevergoeding van 750 pond (840 euro) betalen, alsook de proceskosten van 1.200 pond (1.345 euro).