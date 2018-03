Naaktbeelden van zeker 100 gasten van Nederlandse sauna online Marcia Nieuwenhuis

08 maart 2018

23u38

Bron: AD.nl 0 Hackers zijn erin geslaagd om toegang te krijgen tot de beveiligingscamera's van de Sauna & Beauty Oase in het Nederlandse Nederasselt. Een hacker schrijft op een forum dat hij 24 uur per dag, 7 dagen per week de beelden kon bekijken: "Ik kan ook live kijken."

Sinds september 2016 zijn op fora lange reeksen videobeelden en screenshots van de beveiligingscamera's uit de drie kleedkamers te downloaden. Zeker honderd bezoekers van de op de grens van Gelderland en Noord-Brabant gelegen sauna zijn hierop duidelijk herkenbaar en naakt in beeld.



Onder een bijnaam schrijft een hacker, die op een forum wordt betiteld als 'eerste klas gluurder': "Ik heb toegang tot drie kleedkamers, waar 24/7 wordt opgenomen." Op 21 september 2016 licht hij op een forum zijn werkwijze toe. "Het is zaak om de beelden te bekijken en de beste momenten eruit te pikken. Ik kan ook live kijken."

Houden jullie meer van blanke of donkere meisjes? Dik? Dun? 'Eerste klas gluurder'

Input gevraagd

De gluurder zoekt hierbij ook interactie met andere forumbezoekers. "Laat me weten hoe jullie hierover denken", vraagt hij vijf dagen later. Bij een reeks van achttien foto's vraagt hij om commentaar te leveren. "Houden jullie meer van blanke meisjes, donkere meisjes? Dik? Dun? Jong of ouder? Ik heb vooral degenen geplaatst die mij aanspreken, maar zou er ook graag delen die jullie aanspreken."

Andere forumbezoekers reageren enthousiast op zijn onthullingen. "Holy cow! Post die video's en je wordt een held", schrijft iemand.

Met deze informatie ga ik opnieuw aangifte doen Erik van Ingen Schenau, eigenaar van Sauna & Beauty Oase

De eigenaar van de sauna Erik van Ingen Schenau bevestigt dat de videobeelden uit zijn sauna afkomstig zijn en stapt daarom morgen opnieuw naar de politie. "Met deze informatie ga ik opnieuw aangifte doen", bevestigt de eigenaar. Vanwege de diefstal van data stapt hij ook naar de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Mobieltjes mogen niet mee naar binnen. En dan te bedenken dat een sauna zelf camera's ophangt? What the fuck!? Brenno de Winter, hackexpert

Hackexpert Brenno de Winter noemt dit "geen licht vergrijp". "Het moet binnen 72 uur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, anders riskeert de sauna een boete van 900.000 euro." Hij benadrukt dat bezoekers van de sauna absoluut geen mobieltjes mee naar binnen mogen nemen. "En dan te bedenken dat een sauna zelf camera's ophangt? What the fuck!?" De camerabeelden hadden volgens hem dan ook nooit aan het internet gekoppeld mogen worden. "Dit aan het internet hangen is super gek. Daarvoor hoor je een apart netwerk te maken."

Volledig naakt

Onder andere van de speelsters van de Nederlandse handbalploeg verschenen twee video's van drie en twee minuten waarop speelsters volledig naakt in beeld komen. Zeven handbalsters kleden zich om voor zij de sauna in gaan. De topsportsters trekken hun trainingspakken uit en doen een witte badjas en slippers aan. Van de meeste dames zijn hun gezichten duidelijk te zien. Op een deel van de beelden prijkt ook het Nederlandse woord 'Kleedruimte'.

Het is niet duidelijk wanneer de beelden precies zijn gemaakt. De hacker beschrijft tussen 21 september en 10 oktober 2016 dat hij toegang heeft tot de camerabeelden. Maar volgens sauna-baas Van Ingen Schenau is dat onmogelijk omdat de camera's 'eind 2015' zijn verwijderd. De Autoriteit Persoonsgegevens die in 2016 alle sauna's nog waarschuwde tegen het verspreiden van videobeelden doet geen uitspraken over individuele zaken.

Volgens Van Ingen Schenau wisten hackers eind 2015 het beveiligingsnetwerk van de wellness binnen te dringen. Niet veel later verstuurden ze hem een bericht. "We moesten de camera’s binnen veertien dagen weghalen, anders zouden ze naar de media stappen. Dat hebben we natuurlijk meteen gedaan." In de Gelderse sauna komen volgens de eigenaar zo'n vijftig tot honderd bezoekers per dag.