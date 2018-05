Naaktbeeld Donald Trump voor 25.000 euro verkocht aan spookmuseum HR

03 mei 2018

13u37

Een naaktbeeld van Donald Trump is voor 28.000 dollar of omgerekend 25.000 euro verkocht op een veiling in het Amerikaanse Los Angeles. De nieuwe eigenaar is een Amerikaanse tv-persoonlijkheid die interesse heeft voor paranormale activiteiten, zo meldt het veilinghuis Julien.

Het beeld is het werk van een anrachistisch collectief aan de Amerikaanse westkust. Een aantal identieke versies van het beeld doken in augustus 2016 op in de Amerikaanse steden Los Angeles, San Franisco, New York, Seattle en Cleveland. Donald Trump voerde toen campagne als presidentskandidaat en dat trok internationaal veel aandacht. Hetzelfde gold voor de beelden die hem volledig bloot afbeeldden.

Spookmuseum

Het nu geveilde beeld is het enige van de reeks van vijf dat niet vernield, verbeurdverklaard of gevandaliseerd werd. Het beeld droeg als titel "De keizer heeft geen ballen". De Newyorkse autoriteiten lieten destijds met 'tongue-in-the-check' weten dat het tonen van een erectie, "hoe klein ook", niet zou getolereerd worden op een publieke plaats zoals een stadspark. De kunstgalerij La Luz de Jesus was er onlangs in geslaagd de hand te leggen op een van de beelden voor het in beslag kon worden genomen.

Tv-presentator Zak Bagans, die in zijn tv-shows paranormale verschijnselen onderzoekt, wil de naakte Trump nu gaan tentoonstellen in zijn "Haunted Museum"(spookmuseum) in Las Vegas.