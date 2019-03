Naakt werken, misbruik en zelfs moord: zo gevaarlijk is centje bijverdienen voor rugzaktoeristen in Australië KVDS

Voor sommige jongeren is het een droom: onbezorgd met de rugzak door Australië trekken en onderweg klusjes opknappen om het avontuur te betalen. De werkelijkheid blijkt echter een stuk grimmiger. Dat is te zien in een nieuwe documentaire van een jonge vrouw die haar vakantie zag veranderen in een ware hel. En ontdekte dat ze niet alleen was.

Maandag nog werd een 54-jarige Australische landbouwer schuldig bevonden aan de ontvoering en verkrachting van een Vlaamse toeriste (26).De vrouw uit Heule bij Kortrijk had in februari 2017 een zoekertje geplaatst omdat ze wilde werken terwijl ze in Australië op reis was en daar had de kerel onder een valse naam op gereageerd. De man ketende haar twee dagen lang vast in een oude varkensstal en verkrachtte haar verscheidene keren. (lees hieronder verder)

Volgens de nieuwe documentaire ’88 Days’ van de Britse Katherine Stoner is het geen alleenstaand geval. En ze weet waar ze het over heeft. Als 18-jarige kreeg ze zelf te maken met ongewenste intimiteiten en mishandeling toen ze op Australische boerderijen werkte.





Katherine was samen met een vriendin naar Sydney gevlogen om nog een keer “zorgeloos te genieten” voor ze aan de universiteit zou beginnen. “Ik wilde reizen en werken aan de andere kant van de wereld”, getuigt ze zelf online. “Maar toen we geland waren, bleek het niet eenvoudig te zijn om werk te vinden. We hadden weinig ervaring en het lukte niet om een job in de horeca te pakken te krijgen.”

Plots zag ze online enkele advertenties waarin gezocht werd naar mensen voor werk op de boerderij of in de tuinbouw. De meisjes mailden en mochten meteen op enkele plaatsen langs. “Binnen enkele dagen stonden we op een veld perziken te plukken”, zegt ze. “We waren met zijn tienen. Het waren lange dagen onder een loden zon, maar het betaalde goed en daarom vonden we het niet erg.”

Naakt

Maar toen raakte het werk op. “De boer stuurde iedereen weg, maar bood mij en mijn vriendin aan om te blijven”, gaat Katherine verder. “We moesten klusjes opknappen, zoals bomen snoeien, maar al gauw ging de man zich vreemd gedragen. Zo wilde hij op een dag dat we naakt zouden werken. We wisten niet hoe we moesten reageren. We waren 18 en stonden helemaal alleen in een fruitveld met de man. Kilometers in de omtrek was er niemand anders. We waren doodsbang. De volgende dag zijn we er halsoverkop vandoor gegaan.” (lees hieronder verder)

Hopend dat ze gewoon pech hadden gehad, gingen ze daarop twee weken aan de slag op een ander landbouwbedrijf. Ze moesten elke dag 10 uur lang knoflook schoonspoelen aan een transportband, samen met nog acht andere vrouwelijke rugzaktoeristen. “De boeren riepen ons toe dat we sneller moesten werken”, vertelt ze daarover. “Een van hen cirkelde om ons heen en sloeg ons op de billen. Hij wist dat hij ermee kon wegkomen. We waren te bang om naar de politie te gaan.”

Toen ze rond begon te vragen bij andere rugzaktoeristen, hoorde ze van velen soortgelijke verhalen. “Sommigen kregen seksueel getinte opmerkingen, anderen werden beschimpt of zelfs fysiek aangevallen”, klinkt het. Ze bleken ook vaak in erbarmelijke omstandigheden te moeten logeren, soms zelfs zonder drinkbaar water en met ongedierte dat door de kamer liep.

Hartaanval

Hoe erg het soms ook was, zij konden het nog navertellen. Niet iedereen had zo veel geluk. Zo vertelt de film ook het verhaal van de Vlaamse rugzaktoerist Olivier Max Caramin (27) uit Brasschaat. Hij was in 2017 aan het werk op een watermeloenboerderij ten zuiden van Townsville, tussen Brisbane en Cairns, toen hij in elkaar zakte. Later bleek dat hij stierf aan een hartaanval. De temperaturen die dag waren tot boven de 30 graden gestegen en vermoedelijk werd de hitte hem fataal. (lees hieronder verder)

Ook de Britse Mia Ayliffe-Chung (21) bekocht haar Australische avontuur met haar leven. Zij logeerde in augustus 2016 in een werkhostel in het noorden van Queensland toen de Fransman Smail Ayad haar van haar bed lichtte en dodelijke verwondde met een mes.

Paranoïde schizofrenie

Hij bleek achteraf te lijden aan paranoïde schizofrenie en dacht dat 50 lokale boeren en het personeel van het hostel hem wilden vermoorden en zijn lichaam wilden verbranden in een pizzaoven. Bij de aanval kwam ook een tweede Britse rugzaktoerist om het leven.

De moeder van Mia voert nu actie om de leefomstandigheden van werkende rugzaktoeristen te verbeteren, zowel op de boerderijen waar ze aan de slag zijn als in de hostels waar ze verblijven.

