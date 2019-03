Naakt peutertje gans alleen, in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen in Franse flat mvdb

Bron: Le Parisien 0 Een eenjarige peuter is maandagavond gans alleen in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen in een appartement in Saint-Cloud, een welgestelde voorstad ten westen van Parijs. Het jongetje was naakt en zat helemaal onder de urine.

Het was de eigenaresse van het appartement die het kindje rond 21.00 uur opmerkte. De vrouw kwam langs om een oplossing te vinden voor aanhoudende waterproblemen in de flat. Ze klopte aan, maar haar huurster (22) deed niet open. De huisbazin betrad vervolgens haar eigendom en merkte meteen de penetrante stank op. Het appartement lag helemaal bezaaid met afval. Op de zitbank lag het kindje geheel naakt, gedrenkt in zijn eigen urine. “Door de niet te harden stank dacht ik eerst aan een lijk, pas dan zag ik het kindje liggen. Ik voelde meteen dat het in grote nood verkeerde”, verklaarde de eigenaresse aan de krant Le Parisien.

De brandweer en de politie brachten het kindje in veiligheid. Zijn moeder, een alleenstande, werkloze vrouw, dook even later op en werd opgepakt. Le Parisien schrijft dat de kwetsbare huurster verwikkeld zat in een uitzettingsprocedure. Haar zoontje is ondergebracht bij de kinderbescherming.