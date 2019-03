Naakt, in een ton: schrijnende beelden tonen waar moeder van vermoorde Belgische kinderen zich verstopt Hans Renier

28 maart 2019

18u06

Bron: Las Provincias, El Caso 0 Naakt, vol schrammen, en verstopt in een ton. Schrijnende videobeelden tonen hoe de Spaanse politie de moeder van twee vermoorde Belgische kinderen heeft aantroffen. De vrouw gaf al toe dat ze zelf haar kinderen vermoordde. In de gevangenis staat ze 24 uur op 24 onder toezicht, uit vrees dat ze zichzelf iets zou aandoen. De Belgische vader, die ook in de cel zit, vult zijn dagen met het lezen van boeken. Hij kreeg al bezoek van familie.

Er komt steeds meer informatie aan het licht over het drama dat zich twee weken geleden afspeelde in Godella, nabij Valencia. De Belgische jongen Amiel (3,5) en zijn zusje Ixchel (5 maanden) werden op 14 maart dood teruggevonden in de buurt van de gekraakte woning waarin het gezin leefde. Een buurman had een dag eerder alarm geslagen nadat hij mama Maria G.M. (27) naakt en vol bloedsporen zag weglopen.

Agenten troffen Maria G.M. (27) de volgende ochtend aan: naakt, vol schrammen en verstopt in een ton (zie video). Ze was toen nauwelijks in staat om te spreken. Pas na urenlange ondervragingen toonde ze de speurders waar de kinderen begraven waren. Ze hadden breuken en zware verwondingen aan het hoofd. De vrouw wordt verdacht van dubbele kindermoord. Ze zou in een soort psychose verkeerd hebben. Haar Belgische partner, Gabriël C.P. (28), is ook aangehouden. Zijn rol is nog niet helemaal duidelijk.

Beide ouders gebruikten drugs. Sinds half februari zouden ze in een soort psychose geleefd hebben. Ze maakten elkaar al wekenlang iedere nacht wakker om afwisselend te waken over de kinderen. Ze vreesden dat die “door pedofielen ontvoerd zouden worden”.

“Ik wil mijn kinderen spreken”

Maria G.M. staat in de cel de klok rond onder toezicht, onder meer via een groot raam vanuit een aangrenzende cel. Men vreest dat ze zich anders van het leven zou kunnen beroven. Op 17 maart was er een ernstig incident in de gevangenis.

“Ze weigerde haar cel in te gaan, beet en schopte haar bewakers, en riep luid dat ze met haar kinderen wilde spreken”, melden Spaanse media. Ze wordt bijgestaan door een psychiater.

Brief geschreven

In de gevangenis kreeg de Belg al bezoek van een familielid. Hij zou zijn dagen vullen met het lezen van boeken. Hij is zich bewust van wat er gebeurd is en volgt via zijn televisie het nieuws. Beide partners zagen elkaar niet meer sinds ze zijn opgepakt. Gabriël C.P. zou wel een brief geschreven hebben aan de moeder van zijn kinderen.

Over de inhoud van de brief is niets bekend. Bewakers mogen de correspondentie tussen het koppel enkel openen als ze vermoeden dat er scherpe voorwerpen of verdovende middelen in zitten. En dan nog enkel in aanwezigheid van de gevangene, en zonder de brief te lezen.

Grootmoeder voorspelde drama

De vraag werpt zich intussen ook op of het drama vermeden had kunnen worden. Grootmoeder Noemi M., moeder van Maria G.M., sloeg in de weken voor de dubbele moord verschillende keren alarm bij sociale diensten in de gemeente. Op 13 maart, de dag dat de kinderen verdwenen, trok ze zelfs naar het gerechtsgebouw in Valencia. ““Ik ben bezorgd over de psychische toestand en het bizarre gedrag van mijn dochter”, klonk het. “Mijn kleinkinderen zijn in gevaar.”

“Vaarwel, mama”

Twee dagen eerder had de vrouw ook al naar de politie gebeld. Ze kreeg toen van haar dochter via Whatsapp een bericht. “Bedankt voor alles, Schepper. Ik kom naar je toe. Vaarwel, mama”, stond er te lezen. De vrouw en haar partner belden de politie en sprongen meteen in hun wagen omdat ze vreesden dat Maria G.M. haar leven zou beëindigen. Ze kwamen er samen aan met de agenten.

Ruzie

Maria G.M. vertrok toen net thuis met haar baby. Papa Gabriel legde de agenten uit dat zijn vrouw en schoonmoeder ruzie hadden. Maria zou het bericht gestuurd hebben om haar moeder te kwetsen. Maria zelf vertelde tegen de agenten dat alles goed ging. Ze vroeg hen om te vertrekken.

‘Jullie zullen allemaal sterven’

Ook het vreemde opschrift ‘Vais a morir todiz’ of ‘Jullie zullen allemaal sterven’ op een gevel bij het huis van het Spaans-Belgische gezin voorspelde weinig goeds. Het verhaal daarachter is intussen onthuld. “Ik heb die tekst daar vijf jaar geleden geschilderd”, zegt een Spaanse regisseur die er een scène opnam voor haar kortfilm ‘De Dyslectische Moordenaar’. Ze nam contact op met de speurders om een en ander te verklaren.

Rebelse jeugd

Over het gezin was eerder al duidelijk dat Maria Gombau uit een welgestelde familie kwam. Toch leefde het gezin als hippies in erbarmelijke omstandigheden: zonder water, stroom en gas. De vrouw was al sinds haar jeugd ‘rebels’ en koos voor een ‘alternatieve’ levenswijze.

Als politieke activiste nam ze deel aan protestacties in Brussel, waar ze haar man leerde kennen. Eind 2017 keerde ze terug naar Valencia, en haar vriend Gabriel ging mee.