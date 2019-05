Naakt een pint drinken aan de toog in hartje Londen jv

24 mei 2019

13u56

Bron: CNN 0 Het klinkt surrealistisch, maar in hartje Londen kan je straks in café The Coach & Horses misschien wel een pint drinken terwijl je helemaal naakt bent. De iconische pub heeft alvast een nudistenlicentie op zak.

Het begon met een naaktkalender om The Coach & Horses te redden van de nakende overname van het management door Fuller’s, de Londense brouwerij die sinds 2011 eigenaar is van de pub en die Alastair Choat (55) niet langer als uitbater wil. Met de naaktkalender wilde Choat geld inzamelen om de pub in eigen handen te houden. Tien procent ging ook naar een goed doel.

Alastair Choat runt The Coach & Horses, gelegen in het bruisende Soho-district in Londen, sinds 2006. De voorbije dertien jaar maakte hij er de eerste veganistische en vegetarische pub in Londen van. Samen met zijn dochter Hollie (31) staat Choat in voor wat ze zelf “de bohemiensfeer, zo geliefd bij schrijvers, journalisten, acteurs en kunstenaars” noemen. Er wordt samen gedronken, gegeten en gezongen. Zoals in andere pubs, maar daar komt nu misschien ook een vleugje naakt bij.

Naaktkalender

Voor de naaktkalender werden foto’s in de pub zelf genomen, van zowel personeelsleden als klanten. Daarvoor moest The Coach & Horses toelating vragen aan de lokale overheid. Zo’n licentie is te vergelijken met eentje voor andere soorten bars die amusement voor volwassenen aanbieden. Choat werd nadien overstelpt met vragen van naturisten uit de hele wereld of ze voortaan welkom waren in zijn café.

Het bracht hem op een idee. “In juni gaan we een naakte avond plannen”, aldus Choat. “Zodat al die mensen die mij bellen omdat ze naakt een pint willen komen drinken in het centrum van Soho dat ook kunnen doen.” Choat voegt eraan toe dat bij dat soort events “na 10, 15 of 20 minuten niemand nog iets merkt, zoals een bandje in een bar dat je niet interesseert na een tijdje gewoon achtergrondmuziek wordt.”

Thanks for coming to the show @stephenfry 😁 #SAVECOACHSOHO



Still time to sign our petition 👉🏻https://t.co/nEoWnlFaA7 pic.twitter.com/HKeTe3wreh Normans Coach&Horses(@ CoachSoho) link

The Coach & Horses is een traditionele, Britse pub, met een toog uit hout, een piano en gezellige zitplaatsen. Geen naakt, stelde CNN vast bij een bezoek. Wel een opvoering in het café van ‘Jeffrey Bernard Is Unwell’, een toneelstuk van Keith Waterhouse. Een tevreden Stephen Fry zat onder anderen tussen het publiek.

Petities

Dat Fuller het interieur wil opfrissen, ziet Choat helemaal niet zitten. Hij vindt het belangrijk dat onafhankelijke caféhouders blijven bestaan. De bierbrouwer zelf kijkt dan weer ongeduldig uit naar het einde van het contract met Choat en staat te popelen om het management over te nemen. Fuller is naar eigen zeggen wel degelijk van plan al het goede te behouden en om een juweeltje te maken van de pub in hun keten.

Op 23 juni moet Choat er in principe uit. Hij heeft in zijn strijd tegen Fuller een online petitie opgezet die door meer dan 10.600 mensen werd ondertekend. Choat zegt dat hij er ook in zijn bar nog eentje heeft liggen, waarvoor hij 5.000 handtekeningen verzamelde. Het is voor hem bang afwachten of hij al dan niet als enige in zijn blootje zal worden gezet volgende maand.