Na zijn hevige kritiek over stemmen per post wil president Trump dat nu ook doen voor verkiezingen in Florida JTO

14 augustus 2020

11u55

Bron: Belga 0 Terwijl hij herhaaldelijk zegt dat briefstemmen tot fraude leidt, heeft de Amerikaanse president Donald Trump voor zichzelf en zijn vrouw Melania een verzoek ingediend om dinsdag per post te stemmen bij de plaatselijke verkiezingen in de staat Florida, zo heeft het NBC News vandaag bericht.

In Florida zijn er op 18 augustus talloze functies te begeven, zoals die van sheriff.

Trump en zijn echtgenote geven het Mar-O-Logo-resort in Palm Beach als adres op en kunnen aldus ook stemmen in de zuidoostelijke "Sunshine State".

Voor de tweede keer willen zij dit doen per brief, niettegenstaande het staatshoofd herhaaldelijk zonder bewijs claimt dat (massaal) stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt.