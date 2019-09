Na zeventien jaar en tien zoons op rij krijgt koppel eindelijk babydochter KVE

08 september 2019

22u26

Bron: Daily Mail 0 Wellicht zijn ze het eerste Britse koppel dat tien opeenvolgende zoons heeft gekregen. Maar na zeventien jaar ‘oefenen’ mogen David en Alexis Brett nu eindelijk hun eerste babydochter in de armen houden.

Ten huize Brett in Dingwall in Schotland was het altijd al een mannenwereld. Toen Alexis 22 jaar oud was, beviel ze van een jongen en er zouden er nog negen volgen. Campbell (17), Harrison (16), Corey (14), Lachlan (11), Brodie (9), Brahn (8), Hunter (6), Mack (5), Blake (3) en Rothagaidh (2) hadden jarenlang het (mannen)rijk voor zich alleen. Maar op 27 augustus kwam daar verandering in met de geboorte van een meisje: Cameron.

Boy oh boy... we've finally got a GIRL! After 15 years and TEN sons (that's one nearly every 18 months), couple have a baby daughter... at last! https://t.co/kpHwVlL9Cq Ahmed Hifaz Luthfee(@ djhifaz) link

“Zevende hemel”

“Wij bevinden ons in de zevende hemel”, aldus mama Alexis. “Ik had me er mentaal op voorbereid dat het weer een jongen zou worden, maar toen we vernamen dat het een meisje was, kon ons geluk niet op. Het is gewoon fantastisch.”

Het feit dat er nu ook een babydochter in huis is, mist zijn effect niet. “Kleine Cameron heeft nu al een goede invloed op de jongens”, meent papa David. “Ze gedragen zich beter met haar in de buurt en zijn heel stil om haar niet te wekken. Daarnaast willen onze zoons ons zo veel mogelijk helpen met het verzorgen van de baby.”

Alexis (39) en David (44) hebben ook laten verstaan dat het hier stopt. Hun familie is compleet. “Ik weet dat we dat vorige keer ook zeiden, maar nu menen we het echt wel”, besluit de trotse vader van het kroostrijke gezin.