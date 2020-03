Na zelfdoding Caroline Flack: 850.000 Britten willen ‘pesterijen door media’ strafbaar maken mvdb

03 maart 2020

15u22

Bron: ANP 0 Honderdduizenden Britten eisen na de dood van televisiepresentatrice Caroline Flack dat "pesterijen door de media" strafbaar worden gesteld. Een petitie met meer dan 850.000 handtekeningen is ingeleverd bij het verantwoordelijke ministerie, bericht de BBC.

De actie volgde op de zelfdoding van Flack, de presentatrice van de Britse realitysoap Love Island. Zij zou vervolgd worden voor de mishandeling van haar partner, die zelf niet wilde dat ze voor de rechter zou komen. De zaak kreeg veel media-aandacht en critici verwijten de kranten nu dat ze een kwetsbare vrouw belaagden.



De 40-jarige Flack schreef kort voor haar dood een bericht voor Instagram, dat ze uiteindelijk niet publiceerde. Ze sprak tegen dat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan huiselijk geweld en zei door een diep dal te gaan. "Ik ben mijn baan kwijt. Mijn huis. Mijn stem. En de waarheid is me ontnomen en wordt gebruikt als bron van vermaak.”



In de petitie die nu is ingediend, wordt gevraagd om een "Caroline's Law" om pesterijen door media tegen te gaan. De indieners klagen dat sommige media bereid waren Flack "door de mangel te halen om een paar extra kranten te kunnen verkopen".

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

