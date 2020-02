Na vrijspraak Trump: Republikeinse senatoren gaan achter Hunter Biden aan KVDS

07 februari 2020

17u31

Bron: Yahoo News, The Hill, The New York Times, HuffPost 1 Nu de Amerikaanse president Donald Trump vrijgesproken is in het impeachmentproces, hebben de Republikeinen in de Senaat de jacht geopend op Hunter Biden. Ze vroegen bij het ministerie van Financiën gevoelige financiële informatie op rond de zoon van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden en kregen die ook. Opmerkelijk: de belastingaangifte van president Trump wilde het ministerie van Financiën eerder níét vrijgeven.

De queeste van de Republikeinen startte in november al en ging eigenlijk verder waar die van Trump afgelopen zomer stopte. Trump raakte toen in opspraak omdat hij zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski vroeg om een onderzoek in te stellen naar Hunter Biden, de zoon van zijn mogelijke tegenstander tijdens de komende presidentsverkiezingen.

Klokkenluider

Volgens een klokkenluider dreigde Trump met het achterhouden van hulp aan Oekraïne als het land niet over de brug kwam, wat de Democraten een impeachmentprocedure deed opstarten wegens machtsmisbruik. Deze week werd Trump in de Senaat - waar de Republikeinen de meerderheid hebben - echter vrijgesproken.





De senatoren gaan nu verder op de oorspronkelijke gedachtegang van Trump, die beweert dat Joe Biden – toen hij nog vicepresident was onder Barack Obama – zijn invloed aangewend zou hebben om zijn zoon te bevoordelen. Hunter Biden zetelde in de raad van bestuur van het Oekraïense energiebedrijf Burisma, terwijl zijn vader betrokken was bij het buitenlands beleid van de VS in Oost-Europa. Volgens Trump zou Biden ook een Oekraïens aanklager hebben laten ontslaan die onderzoek deed naar Burisma. Iets wat Biden ontkent en intussen ook door fact-checkers is ontkracht. Tot nu toe is er ook geen enkel bewijs dat Hunter Biden iets misdeed. (lees hieronder verder)

Yahoo News was de eerste die donderdag meldde dat het ministerie van Financiën vertrouwelijke informatie over Hunter Biden had vrijgegeven op vraag van de Republikeinen Chuck Grassley en Ron Johnson, de voorzitters van respectievelijk de commissie Financiën en de commissie Binnenlandse Veiligheid in de Senaat. Ze willen weten of er meldingen van verdachte activiteiten rond Hunter Biden binnengekomen zijn bij enkele financiële instellingen.

Belangenconflict

Waar de advocaten van Trump tijdens het afzettingsproces alleen maar stelden dat de positie van Hunter Biden in de raad van bestuur van het energiebedrijf op een belangenconflict leek te wijzen, lijken de Republikeinse senatoren nu dus echt op zoek naar bewijs daarvoor. (lees hieronder verder)

Een woordvoerder van Grassley wilde niet zeggen of ook de belastingaangifte van Biden werd opgevraagd. Het ministerie van Financiën wilde geen commentaar geven over de zaak.

Vorig jaar blokkeerde minister van Financiën Steve Mnuchin nog een vraag van de Democraten om de belastingaangifte van de president vrij te geven. Volgens Mnuchin was daar geen legitieme wettelijke aanleiding voor en wilden de Democraten alleen maar de president in verlegenheid brengen. Momenteel is nog altijd een rechtszaak aan de gang hierover.