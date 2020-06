Na vrijlating Amerikaanse militair is Iran opnieuw bereid tot gevangenenruil met VS

ttr

11 juni 2020

12u50

Bron: belga

0

Iran is bereid nog meer gevangenen met de Verenigde Staten uit te wisselen. "Indien voldaan is aan de noodzakelijke randvoorwaarden zijn we daar vanuit humanitaire overwegingen toe bereid", verklaarde Abbas Mussawi, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, aan het persagentschap Isna.