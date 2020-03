Na voorzichtig optimisme maandag: meer dan honderd nieuwe coronadoden in Duitsland

KVDS

24 maart 2020

08u01

Bron: Belga

0

In Duitsland zijn in een dag tijd 28 mensen aan het nieuwe coronavirus overleden. Daardoor is de kaap van de 100 dodelijke slachtoffers overschreden, zo heeft het Robert Koch-Institut dinsdag meegedeeld.