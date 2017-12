Na VN-stemming Jeruzalem: "Palestijnen zullen nooit VS-vredesplan accepteren" AJA

12u18

De Palestijnse president Mahmoud Abbas De Palestijnen zullen nooit meer een Amerikaans vredesplan voor het Israëlisch-Palestijnse conflict accepteren. Dat heeft de Palestijnse president Mahmud Abbas vandaag gezegd.

Volgens Abbas hebben de VS zich "in diskrediet" gebracht door hun erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat. Abbas zei dit na een gesprek in Parijs met zijn Franse collega Emmanuel Macron. Op zijn beurt stelde het Franse staatshoofd dat de Amerikanen "zichzelf gemarginaliseerd hebben".

REUTERS De Palestijnse president Mahmoud Abbas en Frans president Emmanuel Macron.

Erdogan: "Zulke afpersing gevaar voor VN"

De Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, maakt zich ook zorgen over de werking van de Verenigde Naties (VN), na de poging van de VS de VN-lidstaten af te dreigen. "Zulke poging tot afpersing vormt een gevaar voor de VN - de ruggengraat van het internationale systeem - en de internationale orde", zei Erdogan in Ankara. Geen enkel land heeft het recht om schaamteloos de hele wereld te bedreigen, vertrouwend op zijn financiële en politieke macht, luidde het voorts.

Erdogan haalde ook scherp uit naar Israël. Wat de Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever doen met de Palestijnse bevolking : "als dat geen terrorisme is, wat dan wel"?