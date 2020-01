Na vijf maanden opnieuw internet in Indiaas Kasjmir jv

25 januari 2020

11u18

Bron: DPA 0 De autoriteiten in Jammu en Kasjmir in India hebben beslist om opnieuw mobiel internet toe te laten. Ruim vijf maanden geleden was beslist om de communicatiediensten op te schorten uit angst voor een opstand van de bevolking. Sinds eind december konden de inwoners wel al opnieuw sms'jes versturen.

De heropstart van de internetdiensten wordt wel beperkt. Het trage 2G-netwerk zal slechts toelating bieden tot iets meer dan 301 websites die door de autoriteiten zijn goedgekeurd, zo deelde een functionaris mee. Het gaat onder meer om zoekmachines en sites voor onder meer bankieren, reizen en werk. Sociale media blijven afgesloten.

De autoriteiten hadden op 6 augustus het mobiele internet en de sms-diensten buiten werking gesteld uit angst voor een opstand. Een dag eerder had India immers beslist om de autonomie van de hoofdzakelijk islamitische deelstaat in te trekken. Sinds 31 oktober is de vroegere staat Jammu en Kasjmir onderverdeeld in twee gescheiden administratieve territoria: het westelijke Jammu en Kasjmir en het oostelijke Ladakh.

Twee weken geleden had het Indiase hooggerechtshof bevolen om alle beperkende maatregelen in Kasjmir te herzien. Volgens het hof waren de maatregelen ongerechtvaardigd en kwamen ze neer op machtsmisbruik.