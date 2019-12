Na vijf maanden mysterie: vrouw van Kim Jong-Un duikt op aan zijde van dictator op mythische berg LH

Bron: Reuters 1 Voor de tweede keer in twee maanden is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un de mythische berg Paektu opgestapt op een wit paard. Deze keer werd hij vergezeld door hoge militaire officieren én zijn vrouw Ri Sol-ju, die voor het eerst in meer dan vijf maanden nog eens in de openbaarheid verscheen.

De berg die door de Noord-Koreaanse dictator opnieuw bedwongen werd, is niet zomaar een berg. De hoogste piek op het Koreaanse schiereiland geniet een mythische status als de geboorteplaats van Dangun, de stichter van het eerste Koreaanse koninkrijk. Bovendien zou Kim Jong-il (1942-2011), de vader van Kim, niet geboren zijn in de Sovjet-Unie, zoals officiële documenten tonen, maar op de flanken van de berg. Volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA is Kims nieuwste stunt bedoeld om “de revolutionaire geest” bij het volk aan te wakkeren.

Opmerkelijk is dat Ri Sol-ju, de vrouw van Kim, nog eens aan de zijde van haar man verscheen. Haar laatste publieke optreden dateerde van eind juni, tijdens een bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan hoofdstad Pyongyang. Dat leidde tot speculatie over de reden van haar afwezigheid.

Het vrijgegeven van de foto’s gebeurde samen met de aankondiging van een bijeenkomst van de partijleiders van de Arbeiderspartij van Noord-Korea. Dat er deze maand een plenaire vergadering van het Centrale Comité gepland staat, wijst er volgens waarnemers op dat het Noord-Koreaanse regime binnenkort een belangrijke beleidswijziging zal aankondigen. Zo wordt vermoed dat Pyongyang zijn moratorium wil opheffen op nucleaire tests en het testen van raketten op middellange afstand.

Persbureau KCNA verklaarde enkel dat er “cruciale kwesties” en beslissingen in het licht van de “veranderde situatie in binnen- en buitenland” zouden besproken worden.

Waarschuwing voor VS

Noord-Korea heeft de Verenigde Staten gisteren nog een nauwelijks verholen waarschuwing gestuurd over een mogelijk nieuwe nucleaire test. “Het is volledig aan de VS om te kiezen welk kerstcadeau ze zullen krijgen”, zei de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Ri Thae Song. Volgens Ri komt er met het jaareinde een einde aan een tijdslimiet die Noord-Korea had gesteld voor de VS.