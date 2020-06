Na vijf dagen ziet Iran opnieuw daling in coronadoden YV

18 juni 2020

16u15

Bron: Belga 0 Voor de eerste keer in vijf dagen zijn in Iran minder dan 100 mensen gestorven aan Covid-19. Tegelijk drijft de overheid de maatregelen in bepaalde provincies op om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Tussen woensdag- en donderdagmiddag lieten 87 mensen het leven door het virus in Iran. Daardoor stijgt de totale dodentol door de pandemie in het land naar 9.272. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigde voorts dat er 2.596 nieuwe besmettingen werden geregistreerd, wat het totaal op 197.647 brengt in het land.

In vijf van de 31 provincies geldt code rood, het hoogste waarschuwingsniveau. In sommige van de getroffen provincies gaan alle niet-essentiële winkels opnieuw toe, net als de parken en de overheidsdiensten. Ook de niet-essentiële verplaatsingen worden er beperkt.

Onderschatting van besmettingscijfer

Iran maakte zijn eerste positieve gevallen bekend in februari. De cijfers van de overheid werden door buitenlandse experts ernstig in twijfel genomen, omdat ze een grote onderschatting van het werkelijke aantal zouden zijn.

Sinds april is de bijna totale lockdown, die aanvankelijk was aangekondigd, stap voor stap losgelaten. Maar al sinds begin mei vertonen de besmettingscijfers weer een stijgende curve. Aanvankelijk stelde de overheid dat dit te wijten was aan de verhoogde testcapaciteit, maar inmiddels wordt erkend dat de geleidelijke terugkeer naar het normale leven de verspreiding van het virus in de kaart speelt. Het regime verwijt de bevolking daarbij de regels van social distancing en hygiëne onvoldoende te respecteren.