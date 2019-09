Na verkeersongeval zet bestuurder de overleden passagier in zijn plaats achter het stuur KVE

26 september 2019

11u53

Bron: Dépêche du Midi, Actu17.fr 62 Begin deze maand werd de politie nabij de Franse stad Toulouse geconfronteerd met een onwaarschijnlijke situatie. Na een verkeersongeval had de bestuurder de verongelukte passagier achter het stuur gezet om zelf aan vervolging te ontsnappen. Dat schrijft Dépêche du Midi.

In de nacht van 6 op 7 september waren twee vrienden (20 en 21 jaar oud) onderweg naar een feestje. De Renault Clio ging echter aan hoge snelheid uit de bocht in Léguevin in de Haute-Garonne met fatale gevolgen voor de passagier.

Het voertuig raakte een gevel aan de passagierskant en kwam tot stilstand in een gracht. Maar de vreselijke tragedie weerhield de jonge bestuurder er niet van om nog snel een duivels plan te bedenken.

De twintiger verplaatste het lichaam van zijn verongelukte vriend Axel (21) van de passagierszetel naar de plek van de bestuurder. Het doel? Zijn kameraad verantwoordelijk maken voor het drama.

Toen de hulpdiensten toekwamen, stelde de overlevende jongeman zich voor als de passagier van de wagen. De hulpverleners konden ter plaatse enkel nog maar de dood vaststellen van Axel - die achter het stuur zat.

Twijfels

Maar agenten hadden toch zo hun twijfels met betrekking tot het verhaal dat de overlevende vertelde. Op de plaats van het ongeval werd de ‘passagier’ - nog voor zijn opname in het ziekenhuis - onderworpen aan een toxicologisch onderzoek.

Twee weken later waren de resultaten bekend. De zogenaamde passagier was dronken ten tijde van het ongeval. Tegelijkertijd bevestigde een autopsie uitgevoerd op het lichaam van het slachtoffer de twijfels van de speurders: de overleden jongeman reed niet op het moment van de botsing, maar zat op de passagiersstoel. Hij was daar door zijn vriend gezet omdat die laatste zijn verantwoordelijkheden wilde ontlopen.

Bekentenis

Toen hij bijna twee weken na het ongeval het ziekenhuis mocht verlaten, werd de ‘valse’ passagier verhoord door de politie en geconfronteerd met de tegenstrijdigheden van zijn verhaal. Toen bekende hij dat hij inderdaad achter het stuur zat op het moment van het ongeval én niet zijn vriend. Afgelopen maandag werd hij in hechtenis genomen en aangeklaagd wegens onvrijwillige doodslag met verzwarende omstandigheden.