Na verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen vindt ook Nederland verandering noodzakelijk: “Offeren van dieren moet verboden worden” Annick Wellens

21 augustus 2018

11u21

Vandaag mag er in Vlaanderen voor een laatste keer onverdoofd geslacht worden, ter gelegenheid van het Offerfeest. Vanaf 2019 geldt immers een totaalverbod op onverdoofd slachten. In Nederland geldt sinds dit jaar de 'veertig secondenregel' maar dierenorganisaties pleiten voor nultolerantie voor het offeren van dieren.

Er moet een verbod komen op het offeren van dieren vinden de Nederlandse dierenorganisaties Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een DIER Een VRIEND en stichting Dierennood. Ook willen zij dat het artikel 'Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging' in de Grondwet wordt aangepast. Daar zou in moeten worden opgenomen dat dieren geen leed mag berokkend worden in naam van de godsdienst.



“Het offeren van dieren berust op een wreed eeuwenoud godsdienstig verhaal dat niet meer past bij deze tijd. Vrijheid van godsdienst is prima maar mag nooit ten koste van mensen of andere diersoorten gaan die een eigen intrinsieke waarde hebben, kunnen voelen en lijden", zegt Sandra van de Werd namens de dierenwelzijnsorganisaties.

Het verbod moet niet alleen gelden voor het Offerfeest, maar ook voor het 'kipslingeren' dat orthodoxe joden tijdens Jom Kippoer doen en voor het doden van dieren door voodoo-aanhangers. “En het geldt net zo goed ook voor tradities als bijvoorbeeld stierenvechten en ganstrekken'', aldus van de Werd.

40 secondenregel

Dit jaar geldt er in Nederland al een veertig secondenregel. Dat betekent dat het offerdier nog steeds onverdoofd geslacht mag worden. Maar als het na veertig seconden nog tekenen van leven vertoont, moet het alsnog verdoofd worden. Bovendien moet er verplicht een dierenarts aanwezig zijn die controleert of alles volgens de regels gebeurt.

Drie tijdelijke slachtvloeren in Vlaanderen en protest in Brussel

Dit jaar gebeurt het onverdoofd slachten in Vlaanderen nog op drie tijdelijke slachtvloeren. Die bevinden zich in Werchter, Genk en Wolvertem. Vanaf volgend jaar is dat niet langer mogelijk besloot minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. In Brussel protesteert dierenrechtenorganisatie GAIA vandaag omdat er daar nog geen verbod geldt.