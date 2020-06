Na vele vragen over opvallende witte vlek in zijn baard: Franse premier lijdt aan vitiligo KVDS

19 juni 2020

11u57 0 De Franse eerste minister Edouard Philippe lijdt aan vitiligo, een aandoening die witte vlekken veroorzaakt op de huid en in het haar. Dat heeft hij verteld in een interview met het Franse magazine Paris Match. Philippe zei dat hij regelmatig bezorgde vragen krijgt over een opvallende witte vlek in zijn baard, maar stelde iedereen gerust: “Het is niet ernstig, pijnlijk of besmettelijk.”

De premier maakte meteen ook duidelijk dat hij niet van plan is om zijn baard af te scheren of om hem te verven, iets wat af en toe wordt gesuggereerd.

Pigment

Vitiligo veroorzaakt witte vlekken van verschillende grootte en vorm en ontstaat doordat de huid en het haar hun pigment verliezen. Volgens cijfers van het UZ Leuven komt de aandoening voor bij 1 op de 200 mensen (0,5 procent). Bij de helft van de patiënten ontstaat ze voor de leeftijd van 20 jaar.

De oorzaak is nog onbekend. De belangrijkste theorie is dat het om een auto-immuunreactie gaat, waarbij het lichaam zijn eigen pigmentcellen als slecht beschouwd en ze aanvalt. Volgen het UZ van Antwerpen is de aandoening vaak erfelijk. Ze kan uitgelokt of verergerd worden door factoren als stress, zonnebrand, een ernstige ziekte of een zwangerschap.

Er bestaan verscheidene behandelingsmethodes, maar de meest efficiënte is camouflage van de vlekken met huidkleurige make-up of haarverf.

